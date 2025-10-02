Jeudi 2 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Justice

Procès Péchier : la série noire de 2009 qui aurait dû alerter...

Publié le 02/10/2025 - 17:32
Mis à jour le 02/10/2025 - 17:32

L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, commis avant 2017, aurait-il pu être mis en cause dès 2009 ? La question était au coeur des débats jeudi 2 octobre 2025 devant la cour d'assises, où d'anciens collègues ont raconté leur désarroi face à une série noire de trois arrêts cardiaques inexpliqués.

© Elodie R.
© Elodie R.

"Dès 2009, les enquêteurs avaient tout" pour comprendre qu'un empoisonneur sévissait à Besançon, a observé Frédéric Berna, avocat d'une patiente victime en 2017 de faits similaires. Cette femme, qui a survécu, est "presque en pleurs" lorsqu'elle envisage cette perspective, a-t-il souligné.

En cette quatrième semaine de procès, la cour s'intéresse à trois empoisonnements présumés survenus les 7 avril, 27 avril et 22 juin 2009 à la Polyclinique de Franche-Comté (PFC), un établissement où le Dr Péchier a exercé de janvier à juin 2009. Il est ensuite retourné travailler à la clinique Saint-Vincent, où les 27 autres victimes ont été recensées.

"En 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu ça"

Ces trois accidents graves étaient extrêmement surprenants, ont raconté à la barre des médecins qui y ont été confrontés. "Depuis 1985, date de mon installation, c'était le premier arrêt cardiaque que je voyais" en début d'anesthésie, a témoigné l'anesthésiste Jacques Pignard, qui a dû gérer le premier cas.

Après le deuxième, "on se disait, il y a un truc qui ne va pas", s'est rappelé Lydie Steinmetz, la chirurgienne qui devait opérer le patient. "En 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu ça", a-t-elle renchéri. Après le troisième cas, le Dr Pignard, suspectant une malveillance, fait saisir et analyser la poche de perfusion de la patiente. Celle-ci contient "une quantité tout à fait anormale de potassium" et de "l'adrénaline à des doses faramineuse".

Une enquête est ouverte par le parquet de Besançon. Le nom de Frédéric Péchier y apparaît, mais comme il n'était pas physiquement présent à la Polyclinique lors de deux des trois accidents cardiaques, il n'est pas mis en cause. L'enquête sera classée sans suite en 2012, pour cause "d'auteur inconnu".

Après de nouveaux arrêts cardiaques suspects, survenus en 2017 à la clinique Saint-Vincent, les policiers rouvrent l'enquête et estiment que le Dr Péchier pouvait avoir sévi dès 2009 à la PFC. Selon l'accusation, il aurait voulu nuire aux anesthésistes avec lesquels il était en conflit. Une hypothèse contestée par la défense.

Frédéric Péchier, 53 ans, est le seul praticien ayant travaillé dans les deux établissements concernés par le dossier, aux dates des faits présumés. L'accusé, qui a toujours affirmé son innocence, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

(AFP)

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès

Publié le 2 octobre à 17h32 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès : un expert confirme l’empoisonnement de Damien Iehlen, première victime imputée à Péchier

"Le seul scénario possible". Un expert a confirmé vendredi 26 septembre 2025 la piste de l'empoisonnement pour la première des 12 victimes retenues par l'accusation au procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, convaincant jusqu'à l'avocat de la défense.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement expert frédéric péchier
Publié le 27 septembre à 09h28 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé affirme que son patient était seul lors de son empoisonnement

Que s'est-il passé le 20 janvier 2017, lorsque la dernière victime imputée à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a été empoisonnée au bloc opératoire ? A la surprise générale, l'accusé a affirmé mercredi 24 septembre 2025 à la cour, pour la première fois en huit ans d'enquête, que son patient était resté seul pendant 20 minutes ce matin-là.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier
Publié le 24 septembre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : un collègue décrit un personnage de “sauveur” qui “s’occupait de tout”

"Un personnage charismatique de sauveur": un ancien collègue de Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a décrit jeudi 18 septembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le rôle de "leader" que jouait l'accusé parmi les anesthésistes au sein de la clinique Saint-Vincent de Besançon.

anesthesiste empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 18 septembre à 14h03 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’attends 20 jours de procès avant de pouvoir commencer à m’expliquer”

+ PRISE DE PAROLE DE FRÉDÉRIC PÉCHIER + ME SCHWERDORFFER + PARTIE CIVILE • Le septième jour du procès de Frédéric Péchier s’est poursuivi cet après-midi du 16 septembre 2025 avec l’audition de Vincent Bailly, chirurgien de Jean-Claude Gandon, victime présumée. Plusieurs témoins, notamment des infirmières présentes durant l’opération, ont également été entendus. Pour rappel, le Docteur Péchier est soupçonné de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels. En images, il exprime son impatience...

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 16 septembre à 20h25 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?”. “Jamais” : une infirmière à la barre du tribunal de Besançon

Le premier témoin entendu ce 16 septembre 2025 lors de l’ouverture du septième jour d’audience à la cour d’assises de Besançon est une ancienne infirmière en cardiologie de la clinique Saint-Vincent. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 16 septembre à 13h16 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ? Randall Schwerdorffer nous explique.

anesthesiste avocat cour d'assises empoisonnement frédéric péchier lee takhedmit randall schwerdorffer
Publié le 16 septembre à 11h53 par Alexane

Justice

Besançon
Justice

Procès Péchier : la série noire de 2009 qui aurait dû alerter…

L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, commis avant 2017, aurait-il pu être mis en cause dès 2009 ? La question était au coeur des débats jeudi 2 octobre 2025 devant la cour d'assises, où d'anciens collègues ont raconté leur désarroi face à une série noire de trois arrêts cardiaques inexpliqués.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 2 octobre à 17h32 par Alexane
Besançon
Justice Politique

Prison avec sursis requise contre Jean-Louis Fousseret, ancien maire de Besançon

Huit mois de prison avec sursis ont été requis mercredi 1er octobre 2025 à l'encontre de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon de 2001 à 2020, et un an avec sursis contre sa collaboratrice de cabinet, Alexandra Cordier, jugés pour détournements de fonds publics et prise illégale d'intérêt.  

alexandra cordier élections jean-louis fousseret licenciement tribunal
Publié le 2 octobre à 08h11 par Elodie Retrouvey
Vesoul
Justice Société

Le tribunal judiciaire de Vesoul accueillera la Nuit du Droit 2025 le 2 octobre 2025

La Nuit du Droit 2025 se déroulera le 2 octobre, une date choisie pour permettre au plus grand nombre de participer à cet événement. Elle coïncide avec l'anniversaire de la Constitution de la Ve République, célébré le 4 octobre, offrant ainsi une occasion unique de dialoguer avec des professionnels du droit dans une ambiance conviviale.

la nuit du droit tribunal de vesoul tribunal judiciaire
Publié le 2 octobre à 11h30 par Alexane
Besançon
Justice

Procès : un expert confirme l’empoisonnement de Damien Iehlen, première victime imputée à Péchier

"Le seul scénario possible". Un expert a confirmé vendredi 26 septembre 2025 la piste de l'empoisonnement pour la première des 12 victimes retenues par l'accusation au procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, convaincant jusqu'à l'avocat de la défense.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement expert frédéric péchier
Publié le 27 septembre à 09h28 par Alexane
France
Justice Politique

Financement libyen : condamné à cinq ans de prison, Nicolas Sarkozy sera bientôt en prison

HISTORIQUE • Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi 25 septembre 2025 à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Paris dans le dossier du financement  libyen de sa campagne en 2007. L'ancien président est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître sa date d'incarcération.

association de malfaiteurs jugement nicolas sarkozy prison
Publié le 26 septembre à 08h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’accusé affirme que son patient était seul lors de son empoisonnement

Que s'est-il passé le 20 janvier 2017, lorsque la dernière victime imputée à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a été empoisonnée au bloc opératoire ? A la surprise générale, l'accusé a affirmé mercredi 24 septembre 2025 à la cour, pour la première fois en huit ans d'enquête, que son patient était resté seul pendant 20 minutes ce matin-là.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier
Publié le 24 septembre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : début de l’audition sur les décès suspects de Damien Iehlen et Suzanne Ziegler

La cour d'assises du Doubs se penche mardi sur les deux premiers empoisonnements présumés de patients reprochés à l'anesthésiste Frédéric Péchier, décédés à quatre jours d'intervalle en 2008. Le médecin est accusé d'avoir empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privée de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 23 septembre à 11h14 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’anesthésiste bousculé lors de son premier jour d’interrogatoire

Début ce lundi 22 septembre de la troisième semaine d’audience du docteur Frédéric Péchier jugé pour des faits de 30 empoisonnements dont 12 mortels sur des patients. La matinée a été consacrée aux comptes rendus des experts sur les cas Simard et Gandon. Dans l’après-midi, l’accusé a pu être interrogé pour la première fois du procès. 

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier jugement randall schwerdorffer
Publié le 22 septembre à 21h19 par Elodie Retrouvey

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 14.1
partiellement nuageux
le 02/10 à 18h00
Vent
2.83 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
66 %
 