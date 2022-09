Programme FEDER-FSE+ : près d’un demi-milliard d’euros mobilisé pour la région et le Massif du Jura

Ce mardi 20 septembre, à la Cité de la gastronomie à Dijon, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Patrick Molinoz, vice-président en charge des politiques européennes ont présidé la journée de lancement du programme FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027. Le programme, géré par la Région et financé par des fonds européens, a été adopté officiellement le 26 juillet dernier.

Mardi 20 septembre 2022 à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et Patrick Molinoz, vice-président en charge des politiques européennes ont présidé la journée de lancement du programme FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027.

Ce programme, géré par la Région et financé par des fonds européens (fonds européen de développement régional – FEDER et fonds social européen - FSE+) a été adopté officiellement par la Commission européenne le 26 juillet dernier.

Levier de financement essentiel pour le développement des territoires, le programme de la Bourgogne-Franche-Comté est le premier programme français à avoir été adopté par la Commission.

Un accent mis sur le développement territorial durable en Bourgogne-Franche-Comté

Doté de près de 485 M€ de fonds européens, dont 401.2 M€ de Fonds européen de développement régional (FEDER) et de 83.5 M€ de Fonds social européen (FSE+), ce nouveau programme met l’accent sur le développement territorial durable en Bourgogne-Franche-Comté.

Avec 38% des crédits FEDER contribuant à l’objectif « Climat », soit 152 M€ d’ici 2027, la Région Bourgogne-Franche-Comté se classe en première position des régions françaises pour lutter, grâce aux fonds européens, contre le réchauffement climatique à travers des actions de réhabilitation énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable.

Cette manifestation organisée en partenariat avec la Préfecture de région et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion du volet régional du programme national FSE+ 2021-2027, a permis de réunir, en présence de la Commission européenne, près de 300 partenaires régionaux, représentant les territoires, les acteurs de la recherche et de l’économie, de l’environnement, de l’inclusion et de la formation.

"Avec 152 M€ d’ici 2027, la Région Bourgogne-Franche-Comté se classe parmi les régions françaises les plus volontaires pour lutter, grâce aux fonds européens, contre le réchauffement climatique." - Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait nouveau à souligner, le programme FEDER-FSE+ pourra désormais soutenir le développement territorial en milieu rural, en finançant des projets de réhabilitation, de villages intelligents ou encore des projets en lien avec le tourisme durable à travers un axe dédié à la ruralité.

"Soutenir des projets en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale"

Enfin, en parallèle du soutien du programme aux actions de formation et d’orientation, le volet régional du programme national FSE+ 2021-2027, sous autorité de gestion de l’Etat (DREETS), permettra quant à lui de soutenir des projets en faveur de l’emploi mais aussi de l’inclusion sociale, par délégation aux conseils départementaux, grâce à une enveloppe globale de 91.2 M€ de Fonds social européen (FSE+).

Cette journée de lancement officiel du programme sera suivie de webinaires thématiques au cours de la première semaine du mois d’octobre, pour permettre aux porteurs de projets de découvrir en détail les nouveaux programmes et les possibilités de financement.

(Communiqué de presse)