Quatre nouveaux magistrats accueillis au tribunal judiciaire de Besançon

Le président a débuté la cérémonie de présentation par un hommage rendu à Maître Alexandre Liard, avocat au barreau de Besançon, décédé subitement le 25 août 2024 à l’âge de 49 ans. Une disparition qui a touché "l’ensemble du personnel de la juridiction".

Parmi les nouveaux venus figurent deux magistrats du siège et deux magistrats du parquet.

Étienne Manteaux a dressé le portrait de ses deux nouveaux substituts venus renforcer le parquet de Besançon depuis le 1er septembre 2024 madame Louise Lena et monsieur Lucas Maillard-Salin. La première sera en charge des mineurs délinquants et la protection des mineurs en danger, poste occupé durant six années par Alexia Marchi. La magistrate pourra compter sur "un grand nombre de partenaires engagés et mobilisés dans le Doubs face aux défis à relever pour protéger les plus faibles et cadrer les mineurs qui défient l’autorité".

"Vous rejoignez une juridiction où l’activité pénale est dense"

Originaire du Nord Franche-Comté, Lucas Maillard-Salin succède à Claire Keller et aura en charge le pole régional de l’environnement. Face aux dangers climatiques et à l’explosion des pollutions "qui sont toutes d’origine anthropique, nous avons deux solutions : soit le déni, soit l’action" a résumé le procureur. S’ils ne sont pas des militants car "tenus au respect du principe d’impartialité", les magistrats du pole régional de l’environnement ont pour seule mission "de faire appliquer la loi" a rappelé Étienne Manteaux. Le procureur compte ainsi sur son nouveau substitut pour "maintenir constant un risque pénale pour inciter nos concitoyens à respecter les règles qui permettent finalement de vivre en société de façon apaisée".

"Vous rejoignez une juridiction où l’activité pénale est dense" a complété le président Alain Troilo qui a, à son tour souhaité la bienvenue aux deux nouveaux substituts du procureur avant de dresser un bref portrait des deux nouveaux magistrats du siège.

Un nouveau juge des enfants après un an de vacance

Chef du service de l’application des peines depuis mars 2015, monsieur Robert Pech a finalement fait le choix de rester au tribunal judiciaire de Besançon désormais en sa nouvelle qualité de vice-président. Les juges spécialisés ne pouvant pas occuper la même fonction dans la même juridiction plus de dix ans. "Votre expérience à l’application des peines sera un atout pour présider désormais les audiences correctionnelles" a conclu le président.

Enfin, venue d’Auxerre, Lisa Preioni endosse désormais le statut de juge pour enfants, poste laissé vacant depuis le 31 août 2023. "Vous rejoignez une équipe jeune et dynamique qui a accompagné avec brio la mise en oeuvre du code de la justice pénale des mineurs" a résumé Alain Troilo où la juge devra désormais "cumuler pas mal de casquettes".

Les nouveaux magistrats :