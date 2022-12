Que faire pendant les vacances de Noël avec ou sans les enfants à Besançon ?

Ça y est, les vacances de Noël sont arrivées… et ce n’est que le début ! Voici quelques idées de sorties à faire avec ou sans les enfants à Besançon jusqu’au 31 décembre 2022.

Le marché de Noël place Granvelle

Réunissant une cinquantaine de chalets en bois dans un décor de fête, ce Marché mêle tradition et créativité avec des artistes et artisans locaux céramistes, illustrateurs,

bijoutiers… Dans cette ambiance chaleureuse et authentique, régalez-vous avec des saveurs d’ici et d’ailleurs.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 11h00 à 19h00

Vendredi et samedi : 11h00 à 20h00

Samedi 24 et 31 décembre 11h00 à 17h00

Fermeture 25 décembre

La maison du père Noël place Granvelle

Les enfants auront la joie de rencontrer le Père Noël dans les allées du Marché de Noël. Ils seront invités dans sa nouvelle et si originale maison, pour une séance photo à ses côtés. Plus loin dans l’espace grotte, les enfants pourront observer les lutins en train de s’affairer aux préparatifs de Noël.



Du 19 au 23 décembre : 11h00 à 13h00 / 15h00 à 19h00

Mapping intéractif sur le musée des Beaux-Arts

Prenez la main sur le mapping et modifiez la façade du musée ou basculez en mode jeu vidéo et faites du musée votre écran géant.

Tous les 30 minutes, changement d’animation.

À partir de 18h place de la Révolution

Escape drone, bornes d'arcade et vélos place de la Révolution

Résoudre des énigmes en moins de 20 min, en prenant le contrôle d’un drone ! C’est le défi à relever !

Bornes d’arcade (jeux vidéo) pour jouer entre amis et passer un bon moment !

Pédalez sur nos 3 vélos et produisez de l’énergie à redistribuer dans le circuit de la Ville.

Du 20 au 31 décembre 10h30 à 19h00

Déambulations, concerts et spectacles dans les rues de Besançon

19 et 20 décembre :

Les Sapins à 16h30 et 18h00 au départ de la place du 8 Septembre

21 et 22 décembre :

Snow à 15h00 et 16h30 au départ de la place du 8 Septembre

23 décembre :

Ballet sauvage en parade à 17h00 pendant 1h30 au départ de la place du 8 Septembre

21 et 28 décembre :

Théâtre d'Ombres à 14h00 et 16h00 au Scénacle

Les visites guidées "pain d’épices et boules de neige, le Noël de Barbarine" à Besançon

À l'occasion des fêtes de fin d'année, les Bisontines et les Bisontins sont conviés à découvrir les lumières de la ville autrement en se laissant emporter par les récits d'un guide-conférencier et de sa complice Barbarine.

Avec son orgue, ses chansons et ses fantaisies, Barbarine poursuit Noël dans tous les recoins de la tradition jusqu'au Noël des rues d'aujourd'hui, jusqu'aux étoiles qui brillent dans les yeux des enfants.

À 15h les mercredis 21 et 28 décembre

Rendez-vous dans la cour de l'Hôtel de Champagney (37, rue Battant)

Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme du Grand Besançon : www.besancon-tourisme.com

Tarifs : 15€/adulte, 8€/enfant

Les vacances de Noël au Frac FC

Atelier Touchatou (4-6 ans) les 21 et 28 décembre

Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et aux thèmes de l’exposition en cours, l’atelier Touchatou s’organise autour de la découverte ludique des oeuvres et...

À 14h30

5 euros

Réservation : 0381878740

Atelier 7-12 ans le 22 décembre

Un parcours amusant à travers les expositions et l’architecture du Frac suivi d’un temps en atelier, où l’accent est mis sur une démarche artistique spécifique. Renseignements et réservations : 03 81...

À 14h30

5 euros

Réservation : 0381878740

Visite-atelier parents-enfants / Vacances de Noël le 23 décembre

La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite de l’exposition qui se termine par un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent ! Renseignements et...

À 15h30

Gratuit

Réservation : 0381878740

Visiter Le Beau Siècle au Musée des beaux-arts et d’archéologie

Du 10 novembre 2022 au 19 mars 2023 Mai 1674. Louis XIV assiste en personne à la prise de Besançon. La vieille ville libre, enfin conquise, devient capitale de la province de Franche-Comté. Commence alors une période exceptionnelle de 120 ans, au cours de laquelle l’activité économique, démographique, politique, religieuse...

Les vacances à la Citadelle

Exposition en briques LEGO®

Venez vous évader dans l’univers merveilleux des briques Lego® à la Citadelle de Besançon !

Trois salles dédiées à la célébrissime brique danoise pour le plus grand bonheur des petits et des grands! L’exposition réunira de nombreuses constructions originales autour de thèmes variés comme Harry Potter, Star Wars, Noël, Paris Steampunk et médiévale.

Une maquette de la Citadelle sera également présentée, ainsi qu’une projection sur les étapes de sa fabrication.

Un atelier de construction Lego® sera mis à disposition en libre-service durant tout le mois de décembre, alors laissez libre court à votre imagination !

Du 3 au 31 décembre 2022

Réservation obligatoire

Événement accessible avec le Pass Culture.

Horaires : 10h00 - 17h00

Lieu : Terrasses de Vauban

Public concerné : tout public

Tarifs : 5€ accès uniquement à l'exposition - Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement citadelle

Les marionnettes subversives du Musée comtois

En cette période des fêtes de fin d’année, le Musée comtois vous invite à découvrir les histoires de la crèche comtoise et des marionnettes bisontines, à l’esprit rebelle.

Lors de cette visite-atelier, petits et grands pourront fabriquer leur propre marionnette avant de lui donner vie, derrière un castelet !

Mercredi 7, 14 et 21 décembre

Samedi 17 et dimanche 18 décembre

Jeudi 22 et vendredi 23 décembre

Attention places limitées. Réservez vite votre créneau en ligne !

Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Horaires : 14h15 - 15h45

Durée : Environ 90 minutes

Public concerné : à partir de 5 ans / tout public

Tarifs : g ratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement citadelle

Rencontres avec les carpes Koï

Un agent d’accueil répond à toutes vos questions et vous accompagne pour aller au plus près de ces poissons. Lors de ce temps dédié, laissez-vous surprendre et osez mettre les mains dans l’eau pour toucher ces merveilleux poissons !

À noter : les carpes koï peuvent être touchées et caressées uniquement pendant ces points de médiation ou lors de la visite ‘le déjeuner des carpes Koï’.

Cependant, pendant cette période de froid, les carpes restent dans le fond du bassin et l’eau étant très froide, il sera donc impossible de les toucher.

Tous les jours : 11h00 - 11h15 | 14h00 - 14h15 | 15h00 - 15h15 | 16h00 - 16h15

Aller cinéma !

Sélection au cinéma Mégarama Beaux-Arts :

Infos sur beaux-arts.megarama.fr

Sélection au cinéma Mégarama Ecole-Valentin :