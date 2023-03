Quel est le supermarché le moins cher dans le Grand Besançon ?

And the winner is…

Grâce au comparateur de l'UFC Que choisir, nous avons pu dresser deux listes du panier moyen le plus bas au plus élevé : la première liste concerne le panier moyen pour une famille, la deuxième pour une personne célibataire.

Méthodologie de l’UFC Que choisir ?

Le comparateur de supermarchés propose le niveau de prix des supermarchés, géolocalisés sur le territoire français.



Déontologie

L’UFC-Que Choisir ne fournit pas les coordonnées des visiteurs aux acteurs de la grande distribution. Conformément à sa déontologie, l’UFC-Que Choisir n’a aucun lien de quelque nature que ce soit, ni intérêt direct ou indirect, avec les acteurs de la grande distribution. L’UFC-Que Choisir ne perçoit aucune rémunération des professionnels du secteur.

Les comparaisons de prix

Un panier de 103 produits de marques nationales et de marques de distributeurs (MDD) achetés régulièrement par les consommateurs (épicerie, boissons, viandes, bio, etc.) et représentatifs de la consommation française, a été constitué. Une fois par mois, les prix de ces produits sont relevés par Internet, sur les services drives (1) des principales enseignes de la grande distribution alimentaire (hors hard discount) : Auchan, Carrefour, Casino, Colruyt, Cora, E. Leclerc, Intermarché et Système U.

En moyenne, l'UFC-Que Choisir enquête 4 000 magasins drives et relève 300 000 prix.

(1) Service de commande par Internet et de retrait des courses en magasin.