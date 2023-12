Quel programme pour la COP Bourgogne Franche-Comté ?

Ce mercredi 13 décembre 2023 s'est tenue la COP régionale Bourgogne Franche-Comté à Dijon, en présence du ministre de la transition écologique, Christophe Béchu et de la présidente de la région, Marie-Guite Dufay.

La région Bourgogne Franche-Comté serait l'une des trois régions qui seront les plus exposées au réchauffement climatique dans les trois prochaines décennies, selon un classement de l'Insee.

La conférence des parties lancée par Christophe Béchu et Marie-Guite Dufay avait pour objet d'établir une planification écologique au niveau régional afin d'atteindre les objectifs de décarbonation de -55% en 2030 et de préservation de la biodiversité et des ressources.

Un engagement à toutes les échelles

La Cop a mobilisé tous les exécutifs de la région, des parlementaires, des acteurs du monde économique et des acteurs de la société civile afin de faire un diagnostic de la situation actuelle, débattre et définir les actions et efforts collectifs à fournir dans les prochaines décennies au niveau régional.

''Il s’agit d’intégrer de manière cohérente tous les volets de la planification écologique, notamment ceux qui ont d’ores et déjà été engagés (plan eau, rénovation des écoles, transition agricole, identification des zones d’accélération de production d’énergies renouvelables (ENR), etc.)'' explique le communiqué.

52 leviers de réduction des gaz à effet de serre

Transport, industrie, bâtiment, énergie, agriculture, déchets, autant de domaines concernés par la feuille de route établie lors de la conférence. Ce programme s'effectuera en concordance avec le plan national et fera l'objet d'un accompagnement par les services de l’État.

La COP doit être finalisée au plus tard à l'été 2024.