Quels sont les jouets tendance à mettre sous le sapin à Noël cette année ?

Nous sommes déjà le 16 décembre et, comme vous pouvez l'imaginer, les magasins de jouets accueillent des centaines de parents et adultes soucieux de trouver le ou les cadeau(x) demandé(s) au Père Noël par les benjamins de leurs familles.

Si votre enfant, votre petite sœur ou votre neveu n'a pas fait de liste, si vous n'avez pas d'idée ou bien encore si vous êtes simplement curieux, le magasin King Jouet de Chalezeule et la boutique Bidiboule de Besançon vous présentent les jouets tendance à mettre sous le sapin cette année !

Chez King Jouet, les indémodables ont toujours la cote

Chez les tout-petits, les jouets d'éveil parlants semblent toujours aussi bien marcher cette année ! À l'instar d'une table d'activités, d'un maxi cube aux touches lumineuses ou encore d'un super-trotteur. "Certains peuvent même enregistrer la voix des parents, par exemple", explique notre interlocutrice, vendeuse chez King Jouet.

Pour les plus enfants, cette édition 2022 fait toujours la part belle aux jeux à licence, comme Mario, Pokémon et Star Wars. Ce dernier est notamment présent en Lego, dont les petites briques sont toujours aussi prisées. De même pour les Playmobil qui, cette année, proposent une gamme responsable intitulée "Wiltopia", pour sensibiliser les enfants à la découverte du monde. Cette nouvelle collection est notamment composée, en moyenne, de plus de 80 % de matériaux recyclés et biosourcés.

King Jouet propose aussi des poupées Lolly, imaginées par les experts de la firme. Celles-ci, qui se veulent moins chères que la concurrence, se déclinent sous plusieurs formes et plusieurs tailles. Lolly peut par exemple être ballerine, vétérinaire ou encore maîtresse d'école. Son amoureux, Tom, a lui aussi sa propre poupée. Des chevaux et des véhicules sont aussi proposés à l'achat, comme un camping-car, un scooter ou encore un cabriolet.

Enfin, chez les plus grands (comme d'ailleurs chez les plus petits), les jeux de société sont toujours aussi populaires.

Chez Bidiboule, la boîte à musique porte-étendard du jouet en bois

En poussant la porte d'entrée de Bidiboule, en plein centre-ville, attendez-vous à tomber sur de nombreuses créations en bois, plus mignonnes les unes que les autres. Si les classiques tels que les maisons Jeujura sont bien présentes, c'est bien l'artisanat sans thème ni licence attitrée qui prime dans les rayons.

Et cette année, la star de la boutique, c'est la boîte à musique ! Ornée de danseuses, d'animaux sauvages ou encore de petits lutins de Noël, ces jouets tout en bois attirent les curieux. "Ça ne se démode pas !", explique l'une des vendeuses de la boutique. Si le prix est forcément plus élevé que pour une boîte dite "classique" (79 à 129 €), la qualité est de toute évidence au rendez-vous.

Et pour ceux qui cherchent un cadeau plus accessible, le magasin propose nombre de petits jouets et autres peluches qui devraient certainement faire plaisir aux enfants !

Infos +

King Jouet

Chemin des Marnières à Chalezeule

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 heures et le dimanche de 10 à 19 heures