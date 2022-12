Quels étaient les jouets les plus populaires à Noël il y a 20 et 30 ans ?

Les enfants savent très bien ce qu'ils veulent ! Et s'il y a bien une similitude entre ceux des années 1990 et ceux de 2022, c'est celle-ci. C'était encore plus vrai il y a quelques dizaines années, lorsque le choix des jeux et des jouets était un peu plus réduit. Dans la cour de récréation, tout le monde ou presque avait vu le spot publicitaire de la nouvelle console, du poupon interactif ou encore du robot dinosaure. Autant d'idées qui pouvaient trotter dans leurs têtes avant de se retrouver dans la hotte du Père Noël.

Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir ensemble sur les cadeaux les plus populaires de ces précédentes générations.

Années 1990 : démocratisation du jeu vidéo et jouets plus "réalistes"

En 1991, les jeux vidéo se hissaient à la première place des commandes ! Que ce soit la Nintendo NES, la Mega Drive, la Game Gear ou encore la Game Boy, les ventes de consoles ont fait un bond de 319 % en un an. Si les salles d'arcades étaient toujours populaires, les jeux se sont petit à petit installés dans le quotidien des Français. On estimait à l'époque qu'un foyer sur trois possédait une console à la maison.

Trois ans plus tard, en 1994, les plus jeunes se tournaient plutôt vers les figurines à licences, telles que Barbie, Polly Pocket, Batman (et sa batmobile) ou encore Tortues Ninja. Avec la sortie du film Le Roi Lion cette même année, le merchandising coulait des jours heureux, avec de nombreuses peluches à l'effigie de Simba et de Nala dans les rayons.

Alors qu'en 1997, ce sont les vêtements et les chaussures qui étaient au cœur des demandes, avec l'évolution de la mode. Un constat qui se ressentait aussi du côté des jouets, avec notamment l'évolution des poupées, plus adultes et plus "réalistes". Elles étaient désormais représentées au quotidien et au travail ; en pleine vie active en somme. Cette année-là, les jeux de société ont eux également connu une hausse de popularité.

Enfin, si on vous parle de 1998, la Coupe du monde de football risque bien de vous traverser l'esprit ! Et comme vous pouvez vous en douter, cela s'est étendu à la période des fêtes de Noël. Avec les jeux vidéo, évidemment, comme Pro Foot Contest 98 et Fifa 99 par exemple, mais aussi les baby-foots ! À l'époque, le fabricant de jouets Charton, dans le Jura, en sortait environ 200.000 par an de ses usines.

Années 2000 : jouets robotisés et influence de la télé-réalité

Au début des années 2000, les jouets interactifs ont peu à peu envahi les magasins. Au "hit-parade", on notait la présence des Lovies, petites peluches qui réagissaient au toucher, capable de parler qui pouvait même accoucher d'un bébé. Des robots chiens étaient également capables de reconnaitre la voix et les instructions données par les enfants.

Du côté des indémodables, Action Man et les trottinettes revenaient sur le devant de la scène. Les jeux vidéo étaient quant à eux toujours aussi populaires. Enfin, la sortie et le succès du premier film Harry Potter a fortement inspiré les fabricants de jouets, donnant au passage un coup de boost aux Lego et Playmobil.

En 2003, la télévision a fortement influencé le marché du jeu. Le cadeau star sous le sapin, c'était le karaoké Star Academy. Avec une piste de dance et un micro, il était possible de se mettre dans la peau des jeunes chanteurs de l'émission. C'est également à cette période que les toupies Beyblade ont envahi les cours d'école.

L'influence de la télé-réalité ne s'est pas arrêtée là, puisqu'en 2004, les Barbie ont elles aussi connus un relooking. Plus moderne, adaptées au style de la nouvelle génération. Si le karaoké s'est vite essoufflé, les produits issus de la télévision ont tout de même gardé le cap, avec l'arrivée de poupées Dora l'exploratrice et Charlotte aux fraises. Des produits plus classiques ont enfin signé un retour en force, comme les Furby ou les jouets robotisés, à l'image d'un raptor qui faisait bon nombre d'envieux.