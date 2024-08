Qui est le vainqueur du 33e concours AOP Morbier ?

La Coopérative de Flangebouche (25) remporte la Médaille d'Or de la 33ème édition du Concours Interprofessionnel de l’AOP Morbier !

Chaque fromage a été scrupuleusement noté par un jury composé d'une vingtaine de membres, encadrés par un professionnel, sur différents critères : forme de la meule, croûtage, goût, qualité de raie noire et de la pâte.

Palmarès 2024

Médaille d’Or : Coopérative de Flangebouche (25)

Médaille d’Argent : Coopérative du Plateau de Nozeroy (39)

Médaille de Bronze : Fromagerie Poulet à Grange-sur-Baume (39)

Comme chaque année, le concours s'est déroulé dans l'ambiance festive de la Fête du Morbier, organisée dans la ville éponyme. Les visiteurs ont pu participer à de nombreuses activités et découvrir plus de 40 stands exposants : marché artisanal, fabrication et dégustation de Morbier, spectacle Bazarophone mobile et l'incontournable Morbiflette servie le soir.