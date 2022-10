Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines cet automne ?

PUBLI-INFO • C’est l’automne aux Pépinières Bisontines ! De mi-octobre à fin mars, c’est le moment de planter toutes sortes de plantes, haies et autres arbres fruitiers. Installée depuis 2011 chemin de Vallières à Besançon, cette entreprise spécialisée est entièrement écologique et respectueuse de l’environnement. Focus.

100% autonome en eau, zéro chauffage, zéro traitement

Depuis toujours, les Pépinières Bisontines sont écologistes. Avec un circuit d’eau fermé grâce à un bassin de rétention des eaux pluviales, l’équipe de l’entreprise prend soin des végétaux tout en ne gaspillant pas l’eau. À noter que les Pépinières bisontines est la seule entreprise indépendante de Besançon à fonctionner en circuit fermé et être autonome en eau.

De plus, les plants étant sous 5.000 m2 de serre, les horticulteurs de la pépinière les arrosent moins puisqu’ils ne sont pas exposés au soleil et surtout pas exposés au vent, "le vent étant ce qui peut arriver de pire pour les sols", souligne David, fondateur des Pépinières Bisontines.

Il met également un point d’honneur à ne jamais utiliser de traitement pour les plantes. Il encourage plutôt le "biocontrôle", c’est-à-dire des insectes pour remplacer l’utilisation de pesticides. David utilise aussi la mycorhization, l’association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes leur permettant de mieux absorber l’eau et de résister aux champignons pathogènes comme le mildiou par exemple.

Enfin, pas besoin de chauffage aux Pépinières Bisontines. Été comme hiver, les plants sont sous serre… et les horticulteurs s’habillent chaudement ! Seule utilisation électrique : des plaques pour lancer les boutures "qui consomment un minimum d’énergie", précise David.

C’est le moment de planter !

Tout bon jardinier ou amateur de jardinage sait qu’entre mi-octobre et fin mars, c'est le moment de faire ses plantations : arbres fruitiers, haies, arbustes et plants d'ornement… Et aux Pépinières bisontines, le choix est immense.

Du côté des fruitiers, on retrouve le pommier, le poirier, le cerisier, l'abricotier, le plaqueminier, le prunier, le figuier ou encore le framboisier, etc. (toute la gamme est à découvrir à la serre). Pour les haies, le thuya, la haie à feuilles, le laurier, le cyprès et le bambou sont à l'honneur. Enfin, le forsythia, le rosier, le lilas, le seringa, l'hortensia, le rhododendron, etc. feront de superbes ornements sur le balcon ou dans le jardin.

Pour bénéficier de conseils adaptés à votre environnement et vos envies, vous pouvez apporter une photo de votre extérieur en magasin.

Chrysanthèmes pour la Toussaint

Pour la Toussaint, les Pépinières Bisontines proposent des compositions florales, chrysanthèmes, bruyères, euchères et diverses plantes de saison. Elles seront également présentes devant les cimetières des quartiers Saint-Claude et Saint-Ferjeux.

La pépinière est ouverte tous les jours y compris le dimanche et les jours fériés pendant la période de la Toussaint.

Entretien des espaces verts : jusqu’à 50% de crédit d’impôt !

En partenariat avec une association nationale, David, paysagiste de formation, propose depuis plusieurs années un service "entretien des espaces verts" pour les particuliers comme pour les copropriétés et les entreprises. Les clients souhaitant profiter de ce service sur mesure peuvent bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable, soit 50% de crédit d'impôt pour les particuliers par foyer et par an et 25% de crédit d'impôt pour les indépendants.

L'entretien des espaces verts comprend la taille des arbres et autres arbustes, la tonte des pelouses ainsi que l'élagage des arbres dans les propriétés et la plantation… Sans oublier les conseils précieux du professionnel.

Pour profiter de ce service, il suffit de demander un devis aux Pépinières Bisontines

Infos +

Vous avez des questions sur les périodes de plantation, les techniques ou encore les variétés de plantes ? Rendez-vous aux Pépinières Bisontines où David, Lucie et Ludivine sont là pour vous répondre.

Infos pratiques