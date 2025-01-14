Recensement 2025 : quels sont les communes concernées ?

Attention. L’Insee tient à préciser que l’agent recenseur doit présenter une carte officielle avec le tampon de la mairie et la signature de ce dernier lorsqu’il se présente. Il vous remettra un formulaire de recensement ou vous indiquera qu’il est possible d’effectuer la démarche en ligne. En aucun cas, vous ne devez payer quelque chose.
Au total, 457.300 personnes devront répondre au formulaire du recensement cette année. Ce chiffre représente 259.800 logements. À cette occasion, 1.490 agents recenseurs sont mobilisés.
Listes des communes recensées
Doubs
- ABBENANS
- ABBEVILLERS
- ACCOLANS
- ADAM-LES-VERCEL
- ALLENJOIE
- ANTEUIL
- ARBOUANS
- AUBONNE
- AUDINCOURT
- BANNANS
- BART
- BELVOIR
- BERCHE
- BESANCON
- BLAMONT
- BONNAL
- BONNAY
- BONNETAGE
- BONNEVAUX
- BOUSSIERES
- BRECONCHAUX
- BRETIGNEY
- BROGNARD
- CESSEY
- CHALEZE
- CHAMPVANS-LES-MOULINS
- CHAPELLE-DES-BOIS
- CHATELBLANC
- CHAUCENNE
- CHAUX-LES-PASSAVANT
- CHENECEY-BUILLON
- LES COMBES
- COURVIERES
- CROSEY-LE-GRAND
- CROSEY-LE-PETIT
- DAMPIERRE-LES-BOIS
- DANNEMARIE
- DOMMARTIN
- ECOT
- ETALANS
- ETUPES
- EYSSON
- FAIMBE
- FERRIERES-LE-LAC
- FESSEVILLERS
- FLANGEBOUCHE
- FONTENOTTE
- FUANS
- GENNES
- GLAY
- GRAND'COMBE-CHATELEU
- GRAND'COMBE-DES-BOIS
- GRANDFONTAINE
- HUANNE-MONTMARTIN
- L'ISLE-SUR-LE-DOUBS
- LANTHENANS
- LIEBVILLERS
- LORAY
- LOUGRES
- MAGNY-CHATELARD
- MAICHE
- MALANS
- MALBUISSON
- MEREY-SOUS-MONTROND
- MONCEY
- MONTANCY
- MONTBELIARD
- MONTBENOIT
- MONTIVERNAGE
- MONTUSSAINT
- MORRE
- MORTEAU
- NANS
- NODS
- PALISE
- PASSAVANT
- PESSANS
- PLACEY
- PLAIMBOIS-DU-MIROIR
- LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS
- PONTARLIER
- PUESSANS
- RAYNANS
- REUGNEY
- RIGNEY
- LA RIVIERE-DRUGEON
- ROCHES-LES-BLAMONT
- ROSIERES-SUR-BARBECHE
- ROUGEMONT
- RUREY
- LE RUSSEY
- SAINTE-ANNE
- SAINT-GEORGES-ARMONT
- SAINT-HILAIRE
- SAMSON
- SAULES
- SCEY-MAISIERES
- SEPTFONTAINES
- SERRE-LES-SAPINS
- SOCHAUX
- SOURANS
- TAILLECOURT
- TALLENAY
- LA TOUR-DE-SCAY
- TOURNANS
- TROUVANS
- VALENTIGNEY
- VALLEROY
- VANDONCOURT
- VENISE
- VENNANS
- LA VEZE
- VIETHOREY
- VILLE-DU-PONT
- VILLERS-GRELOT
- VOIRES
Jura
- ABERGEMENT-LES-THESY
- ARDON
- AUTHUME
- AUXANGE
- AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE
- LA BARRE
- BIARNE
- BRANS
- CENSEAU
- CERNANS
- CERNON
- CHAINEE-DES-COUPIS
- CHAMPAGNEY
- LA CHARME
- CHARNOD
- LA CHASSAGNE
- LA CHATELAINE
- CHATEL-DE-JOUX
- CHAUMERGY
- LA CHAUX-DU-DOMBIEF
- CHENE-SEC
- CHEVROTAINE
- CHOISEY
- COSGES
- COURBETTE
- CRANCOT
- DAMPARIS
- DOLE
- DOUCIER
- VAL-D'EPY
- ETIVAL
- FONTAINEBRUX
- FRAROZ
- FRASNE-LES-MEULIERES
- FRONTENAY
- GATEY
- GENDREY
- GERAISE
- GEVRY
- GREDISANS
- LES HAYS
- LAJOUX
- LARNAUD
- LA LATETTE
- LEMUY
- LESCHERES
- LOMBARD
- LONS-LE-SAUNIER
- MARIGNA-SUR-VALOUSE
- MARNEZIA
- LA MARRE
- MESNOIS
- MOIRON
- MONTAIN
- MONTFLEUR
- MONTMIREY-LA-VILLE
- MONTROND
- LES MOUSSIERES
- NEUBLANS-ABERGEMENT
- NEY
- NOGNA
- ONGLIERES
- PAGNOZ
- PARCEY
- PASSENANS
- PICARREAU
- PIMORIN
- LE PIN
- POINTRE
- POLIGNY
- PONT-DE-POITTE
- RANCHOT
- RANS
- RAVILLOLES
- RELANS
- ROMANGE
- SAFFLOZ
- SAINT-AMOUR
- SAINT-LOUP
- SANTANS
- SAPOIS
- SARROGNA
- SELIGNEY
- SELLIERES
- SEPTMONCEL
- SOUCIA
- SYAM
- TAVAUX
- THERVAY
- THESY
- THOISSIA
- UXELLES
- VADANS
- VANNOZ
- VERNANTOIS
- LE VERNOIS
- LA VIEILLE-LOYE
- VILLERS-ROBERT
- VRIANGE
Haute-Saône
- AILLEVANS
- AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT
- AINVELLE
- ALAINCOURT
- AMAGE
- ANGIREY
- APREMONT
- ARBECEY
- ARGILLIERES
- AUTET
- AUTREY-LES-GRAY
- LA BARRE
- BAUDONCOURT
- BELONCHAMP
- BLONDEFONTAINE
- BOREY
- BOULT
- BOUSSERAUCOURT
- BRESILLEY
- BREUCHES
- BRUSSEY
- BUCEY-LES-TRAVES
- CENANS
- CENDRECOURT
- CHAMPAGNEY
- CHANCEY
- CHARGEY-LES-PORT
- CHASSEY-LES-SCEY
- CITERS
- COISEVAUX
- COLOMBE-LES-VESOUL
- CORNOT
- COUTHENANS
- CREVENEY
- CUBRY-LES-FAVERNEY
- DAMBENOIT-LES-COLOMBE
- DAMPIERRE-SUR-SALON
- ECHENANS-SOUS-MONT-VAUDOIS
- ECHENOZ-LE-SEC
- FAUCOGNEY-ET-LA-MER
- FEDRY
- FONDREMAND
- FRANCALMONT
- FRANCHEVELLE
- FRAMONT
- FRASNE-LE-CHATEAU
- FROIDECONCHE
- FROTEY-LES-VESOUL
- GENEVREY
- GERMIGNEY
- HERICOURT
- JASNEY
- JUSSEY
- LAMBREY
- LAVIGNEY
- MAGNIVRAY
- LES MAGNY
- MEMBREY
- MERSUAY
- MOFFANS-ET-VACHERESSE
- MOLAY
- MONTAGNEY
- MONTBOZON
- MONTCEY
- MONT-LE-VERNOIS
- NANTILLY
- NOIDANS-LE-FERROUX
- ORMOY
- OYRIERES
- PALANTE
- LA PISSEURE
- LE PONT-DE-PLANCHES
- PONT-SUR-L'OGNON
- LA PROISELIERE-ET-LANGLE
- RAINCOURT
- LA RESIE-SAINT-MARTIN
- RIGNY
- RIOZ
- ROCHE-ET-RAUCOURT
- LA ROCHELLE
- ROSEY
- RUHANS
- RUPT-SUR-SAONE
- SAINT-FERJEUX
- SAINTE-REINE
- SAINT-SULPICE
- SAULNOT
- SAVOYEUX
- SECENANS
- SENARGENT-MIGNAFANS
- SERVIGNEY
- THEULEY
- THIEFFRANS
- LE TREMBLOIS
- TROMAREY
- VAIVRE-ET-MONTOILLE
- LE VAL-DE-GOUHENANS
- VANNE
- VAUVILLERS
- VELESMES-ECHEVANNE
- VELLOREILLE-LES-CHOYE
- VENERE
- VEREUX
- VERNOIS-SUR-MANCE
- LA VERNOTTE
- VESOUL
- VILLEPAROIS
- VILLERS-LA-VILLE
- VITREY-SUR-MANCE
- VORAY-SUR-L'OGNON
- VYANS-LE-VAL
- VY-LES-LURE
Territoire de Belfort
- BELFORT
- BERMONT
- BETHONVILLIERS
- CHAVANATTE
- CHEVREMONT
- COURTELEVANT
- CROIX
- DELLE
- DORANS
- ELOIE
- FRAIS
- GIROMAGNY
- LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES
- LEPUIX-NEUF
- NOVILLARD
- PHAFFANS
- SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET
- SERMAMAGNY
- TREVENANS
- VESCEMONT
Côte d’Or
- AIGNAY-LE-DUC
- ALOXE-CORTON
- AMPILLY-LES-BORDES
- ANCEY
- ANTHEUIL
- ARCEY
- ARCONCEY
- ARNAY-SOUS-VITTEAUX
- ARRANS
- ATHEE
- AUXANT
- AUXEY-DURESSES
- AVOT
- BEAUNE
- BELLENOD-SUR-SEINE
- BESSEY-EN-CHAUME
- BEVY
- BILLY-LES-CHANCEAUX
- BLIGNY-SUR-OUCHE
- BONNENCONTRE
- BOUSSENOIS
- BOUZE-LES-BEAUNE
- BRAIN
- BRETIGNY
- BUFFON
- BUSSY-LA-PESLE
- BUSSY-LE-GRAND
- CERILLY
- CHAMPIGNOLLES
- CHARMES
- CHASSEY
- CHATEAUNEUF
- CHAUME-ET-COURCHAMP
- CHAUME-LES-BAIGNEUX
- CHAZEUIL
- CHENOVE
- CHEVIGNY-EN-VALIERE
- CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
- CIVRY-EN-MONTAGNE
- CLERY
- COLLONGES-LES-BEVY
- COMBERTAULT
- CORCELLES-LES-ARTS
- CORCELLES-LES-MONTS
- COURBAN
- COURTIVRON
- CRECEY-SUR-TILLE
- CUSSEY-LES-FORGES
- CUSSY-LE-CHATEL
- DAIX
- DAMPIERRE-EN-MONTAGNE
- DARCEY
- DETAIN-ET-BRUANT
- DIJON
- DOMPIERRE-EN-MORVAN
- ECHALOT
- ETEVAUX
- FAUVERNEY
- FENAY
- FLAMMERANS
- FONTAINE-FRANCAISE
- FRENOIS
- GENAY
- GISSEY-SUR-OUCHE
- GLANON
- GOMMEVILLE
- GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE
- GURGY-LA-VILLE
- JEUX-LES-BARD
- JOUEY
- LACOUR-D'ARCENAY
- LEUGLAY
- LEVERNOIS
- LICEY-SUR-VINGEANNE
- LIGNEROLLES
- LONGCHAMP
- MAGNY-SAINT-MEDARD
- MALAIN
- MARANDEUIL
- MARCELLOIS
- MARCHESEUIL
- MARSANNAY-LA-COTE
- MASSINGY-LES-VITTEAUX
- MAVILLY-MANDELOT
- MAXILLY-SUR-SAONE
- MERCEUIL
- MEURSANGES
- MILLERY
- MIMEURE
- MISSERY
- MOITRON
- MONTAGNY-LES-SEURRE
- MONTBARD
- MONTMANCON
- MONTOILLOT
- MUSIGNY
- NICEY
- NOIRON-SUR-SEINE
- NOLAY
- NORMIER
- NUITS-SAINT-GEORGES
- ORVILLE
- PANGES
- PERNAND-VERGELESSES
- POMMARD
- POSANGES
- POUILLY-EN-AUXOIS
- POUILLY-SUR-VINGEANNE
- PRALON
- REMILLY-EN-MONTAGNE
- ROUGEMONT
- RUFFEY-LES-ECHIREY
- SAINT-ANDEUX
- SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX
- SAINT-MARC-SUR-SEINE
- SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE
- SAINT-USAGE
- SAMEREY
- SAVIGNY-LES-BEAUNE
- SEGROIS
- SEMEZANGES
- SENNECEY-LES-DIJON
- SOUHEY
- TALANT
- TANAY
- TARSUL
- TERREFONDREE
- THOSTE
- THURY
- VARANGES
- VAUX-SAULES
- VELARS-SUR-OUCHE
- VERNOT
- VERONNES
- VEUVEY-SUR-OUCHE
- VIEILMOULIN
- VIEVY
- VILLAINES-LES-PREVOTES
- VILLARS-FONTAINE
- VILLARS-ET-VILLENOTTE
- VILLERS-ROTIN
- VILLIERS-LE-DUC
- VOSNE-ROMANEE
- VOUGEOT
Yonne
- AISY-SUR-ARMANCON
- ANCY-LE-FRANC
- ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON
- ASNIERES-SOUS-BOIS
- AUXERRE
- BAGNEAUX
- BAON
- BAZARNES
- BERNOUIL
- BIERRY-LES-BELLES-FONTAINES
- BLANNAY
- BLEIGNY-LE-CARREAU
- BLENEAU
- BUSSY-EN-OTHE
- BUSSY-LE-REPOS
- CERISIERS
- CHAMPIGNELLES
- CHAMPIGNY
- CHAMPLAY
- LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE
- CHARBUY
- CHARENTENAY
- CHASSIGNELLES
- CHAUMONT
- CHAUMOT
- CHEMILLY-SUR-SEREIN
- LES CLERIMOIS
- COULANGES-SUR-YONNE
- CRAIN
- CRAVANT
- CRY
- CUSSY-LES-FORGES
- DOLLOT
- DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
- EGLENY
- ETAULE
- EVRY
- FLEYS
- FOISSY-SUR-VANNE
- FONTENOY
- GIVRY
- GRIMAULT
- IRANCY
- JOUY
- JULLY
- LALANDE
- LICHERES-SUR-YONNE
- LIXY
- LOOZE
- LUCY-SUR-YONNE
- MENADES
- MONTIGNY-LA-RESLE
- MOULINS-SUR-OUANNE
- NAILLY
- PARON
- POILLY-SUR-SEREIN
- PONTAUBERT
- PONTIGNY
- PREHY
- QUENNE
- RONCHERES
- SAINT-CLEMENT
- SAINTE-COLOMBE
- SAINT-DENIS
- SAINT-FARGEAU
- SAINT-JULIEN-DU-SAULT
- SAINTE-MAGNANCE
- SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
- SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE
- SAINT-PERE
- SANTIGNY
- SENNEVOY-LE-BAS
- SENS
- SEPEAUX
- SERRIGNY
- SORMERY
- TANLAY
- THAROISEAU
- THEIL-SUR-VANNE
- THIZY
- TISSEY
- TONNERRE
- TRUCY-SUR-YONNE
- VEZANNES
- VILLECHETIVE
- VINCELOTTES
- VIREAUX
- VIVIERS
Nièvre
- ALLIGNY-EN-MORVAN
- ANTHIEN
- ASNAN
- BEARD
- BEAULIEU
- BEUVRON
- BLISMES
- BRASSY
- BUSSY-LA-PESLE
- CHALAUX
- CHAMPLEMY
- CHAMPLIN
- CHAMPVERT
- CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
- CHEVANNES-CHANGY
- CHEVENON
- CIZELY
- CLAMECY
- COLMERY
- CORANCY
- COSNE-COURS-SUR-LOIRE
- DIENNES-AUBIGNY
- FLETY
- GACOGNE
- GOULOUX
- GUIPY
- IMPHY
- ISENAY
- LAROCHEMILLAY
- LORMES
- LA MACHINE
- LA MAISON-DIEU
- MARIGNY-L'EGLISE
- MAUX
- MESVES-SUR-LOIRE
- MHERE
- MOISSY-MOULINOT
- MONT-ET-MARRE
- MOUSSY
- NARCY
- NEVERS
- OUDAN
- OUROUER
- PAZY
- PLANCHEZ
- POUILLY-SUR-LOIRE
- ROUY
- SAINT-ANDELAIN
- SAINT-ELOI
- SAINT-FIRMIN
- SAINT-LEGER-DE-FOUGERET
- SAINT-MARTIN-D'HEUILLE
- SAINT-MARTIN-DU-PUY
- SAINT-PARIZE-LE-CHATEL
- SAINT-PERE
- SAINT-PIERRE-DU-MONT
- SAINT-VERAIN
- SAVIGNY-POIL-FOL
- SEMELAY
- TINTURY
- TRONSANGES
- VILLIERS-SUR-YONNE
Saône-et-Loire
- ALUZE
- ANOST
- AUTUN
- AZE
- BAUDEMONT
- BEAUBERY
- BISSY-LA-MACONNAISE
- BISSY-SUR-FLEY
- LES BIZOTS
- BOIS-SAINTE-MARIE
- BONNAY
- BOURBON-LANCY
- BOURG-LE-COMTE
- BOURGVILAIN
- LE BREUIL
- BRIANT
- BUSSIERES
- CHALON-SUR-SAONE
- CHAPAIZE
- LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
- LA CHARMEE
- CHARMOY
- CHATENOY-EN-BRESSE
- CHIDDES
- CHISSEY-LES-MACON
- CLESSY
- CLUNY
- CONDAL
- LE CREUSOT
- CRISSEY
- DAMEREY
- DOMMARTIN-LES-CUISEAUX
- DOMPIERRE-LES-ORMES
- DRACY-LE-FORT
- ECUELLES
- ETANG-SUR-ARROUX
- FLAGY
- FONTENAY
- FRETTERANS
- FRONTENARD
- FRONTENAUD
- GENELARD
- GENOUILLY
- GERGY
- GIBLES
- GREVILLY
- L'HOPITAL-LE-MERCIER
- HURIGNY
- LAIVES
- LALHEUE
- LESME
- LIGNY-EN-BRIONNAIS
- LOUHANS
- MACON
- MARCIGNY
- MARCILLY-LES-BUXY
- MARLY-SUR-ARROUX
- MARY
- MELLECEY
- MERVANS
- MONTAGNY-PRES-LOUHANS
- MONTCEAU-LES-MINES
- MONTCEAUX-RAGNY
- MONTCENIS
- MONTJAY
- MONT-SAINT-VINCENT
- NAVILLY
- OZOLLES
- PERRECY-LES-FORGES
- PERREUIL
- POISSON
- PRISSE
- LA RACINEUSE
- RATENELLE
- RECLESNE
- SAILLY
- SAINT-AGNAN
- SAINT-ALBAIN
- SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
- SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE
- SAINTE-CECILE
- SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- SAINT-EMILAND
- SAINT-FORGEOT
- SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
- SAINT-MARCELIN-DE-CRAY
- SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY
- SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
- SAINT-POINT
- SAINT-PRIX
- SAINT-RACHO
- SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
- SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
- SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS
- SAINT-VALLERIN
- SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
- SAISY
- SASSANGY
- SASSENAY
- SAULES
- SAUNIERES
- SAVIGNY-SUR-SEILLE
- SERLEY
- SERRIGNY-EN-BRESSE
- SOLOGNY
- LA TAGNIERE
- TAIZE
- TORCY
- UCHIZY
- VAREILLES
- VARENNES-LES-MACON
- VARENNES-SOUS-DUN
- LE VILLARS
- LA VILLENEUVE
- VIREY-LE-GRAND
Les communes concernées par l’enquête familles
Doubs
- BART
- BESANCON
- BONNAY
- BONNETAGE
- CHATELBLANC
- LANTHENANS
- LORAY
- LOUGRES
- MAICHE
- MONTBELIARD
- MORTEAU
- PLACEY
- PONTARLIER
- SAINT-GEORGES-ARMONT
- SOCHAUX
- TALLENAY
- VALENTIGNEY
Jura
- AUXANGE
- BIARNE
- LA CHASSAGNE
- DOLE
- FRAROZ
- MESNOIS
- PASSENANS
- RANCHOT
- RANS
- SAINT-AMOUR
- TAVAUX
- UXELLES
- VANNOZ
- LE VERNOIS
Haute-Saône
- AUTREY-LES-GRAY
- BRESILLEY
- BUCEY-LES-TRAVES
- COISEVAUX
- FRASNE-LE-CHATEAU
- FROIDECONCHE
- JASNEY
- LES MAGNY
- LA RESIE-SAINT-MARTIN
- RIOZ
- TROMAREY
- VESOUL
Territoire de Belfort
- BELFORT
- DELLE
- ELOIE
- FRAIS
- LEPUIX-NEUF
Côte d’Or
- ANCEY
- ARNAY-SOUS-VITTEAUX
- BEAUNE
- BRAIN
- CERILLY
- CHENOVE
- CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
- CORCELLES-LES-ARTS
- CRECEY-SUR-TILLE
- DARCEY
- DIJON
- LEUGLAY
- MAGNY-SAINT-MEDARD
- MARSANNAY-LA-COTE
- MISSERY
- NORMIER
- NUITS-SAINT-GEORGES
- ROUGEMONT
- SENNECEY-LES-DIJON
- TERREFONDREE
- VIEILMOULIN
Yonne
- ANCY-LE-FRANC
- ASNIERES-SOUS-BOIS
- AUXERRE
- CERISIERS
- CHEMILLY-SUR-SEREIN
- DEUX RIVIERES
- EGLENY
- LALANDE
- PARON
- PONTAUBERT
- SAINT-FARGEAU
- SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE
- SENS
- TONNERRE
- Nièvre
- CHEVANNES-CHANGY
- CLAMECY
- DIENNES-AUBIGNY
- LORMES
- LA MACHINE
- NEVERS
- VAUX D'AMOGNES
- SAINT-PIERRE-DU-MONT
Saône-et-Loire
- AUTUN
- BEAUBERY
- BISSY-LA-MACONNAISE
- BONNAY-SAINT-YTHAIRE
- LE BREUIL
- CHALON-SUR-SAONE
- LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
- CHATENOY-EN-BRESSE
- CLUNY
- CREUSOT
- LOUHANS
- MACON
- MARY
- MONTCEAU-LES-MINES
- MONTJAY
- PERRECY-LES-FORGES
- PRISSE
- SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE
- SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
- SAVIGNY-SUR-SEILLE
- VARENNES-LES-MACON
Nièvre
- CHEVANNES-CHANGY
- CLAMECY
- DIENNES-AUBIGNY
- LORMES
- LA MACHINE
- NEVERS
- VAUX D'AMOGNES
- SAINT-PIERRE-DU-MONT