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Bourgogne-Franche-Comté
Société Vie locale

Recensement 2025 : quels sont les communes concernées ?

Publié le 14/01/2025 - 18:00
Mis à jour le 14/01/2025 - 17:43

En Bourgogne-Franche-Comté, 757 communes sont concernées par le recensement 2025. L'Insee, en charge de la méthode de recencement, dresse ce 14 janvier 2025 une liste par département. 
 
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Attention. L’Insee tient à préciser que l’agent recenseur doit présenter une carte officielle avec le tampon de la mairie et la signature de ce dernier lorsqu’il se présente. Il vous remettra un formulaire de recensement ou vous indiquera qu’il est possible d’effectuer la démarche en ligne. En aucun cas, vous ne devez payer quelque chose.

Au total, 457.300 personnes devront répondre au formulaire du recensement cette année. Ce chiffre représente 259.800 logements. À cette occasion, 1.490 agents recenseurs sont mobilisés.

Listes des communes recensées

Doubs

  • ABBENANS
  • ABBEVILLERS
  • ACCOLANS
  • ADAM-LES-VERCEL
  • ALLENJOIE
  • ANTEUIL
  • ARBOUANS
  • AUBONNE
  • AUDINCOURT
  • BANNANS
  • BART
  • BELVOIR
  • BERCHE
  • BESANCON
  • BLAMONT
  • BONNAL
  • BONNAY
  • BONNETAGE
  • BONNEVAUX
  • BOUSSIERES
  • BRECONCHAUX
  • BRETIGNEY
  • BROGNARD
  • CESSEY
  • CHALEZE
  • CHAMPVANS-LES-MOULINS
  • CHAPELLE-DES-BOIS
  • CHATELBLANC
  • CHAUCENNE
  • CHAUX-LES-PASSAVANT
  • CHENECEY-BUILLON
  • LES COMBES
  • COURVIERES
  • CROSEY-LE-GRAND
  • CROSEY-LE-PETIT
  • DAMPIERRE-LES-BOIS
  • DANNEMARIE
  • DOMMARTIN
  • ECOT
  • ETALANS
  • ETUPES
  • EYSSON
  • FAIMBE
  • FERRIERES-LE-LAC
  • FESSEVILLERS
  • FLANGEBOUCHE
  • FONTENOTTE
  • FUANS
  • GENNES
  • GLAY
  • GRAND'COMBE-CHATELEU
  • GRAND'COMBE-DES-BOIS
  • GRANDFONTAINE
  • HUANNE-MONTMARTIN
  • L'ISLE-SUR-LE-DOUBS
  • LANTHENANS
  • LIEBVILLERS
  • LORAY
  • LOUGRES
  • MAGNY-CHATELARD
  • MAICHE
  • MALANS
  • MALBUISSON
  • MEREY-SOUS-MONTROND
  • MONCEY
  • MONTANCY
  • MONTBELIARD
  • MONTBENOIT
  • MONTIVERNAGE
  • MONTUSSAINT
  • MORRE
  • MORTEAU
  • NANS
  • NODS
  • PALISE
  • PASSAVANT
  • PESSANS
  • PLACEY
  • PLAIMBOIS-DU-MIROIR
  • LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS
  • PONTARLIER
  • PUESSANS
  • RAYNANS
  • REUGNEY
  • RIGNEY
  • LA RIVIERE-DRUGEON
  • ROCHES-LES-BLAMONT
  • ROSIERES-SUR-BARBECHE
  • ROUGEMONT
  • RUREY
  • LE RUSSEY
  • SAINTE-ANNE
  • SAINT-GEORGES-ARMONT
  • SAINT-HILAIRE
  • SAMSON
  • SAULES
  • SCEY-MAISIERES
  • SEPTFONTAINES
  • SERRE-LES-SAPINS
  • SOCHAUX
  • SOURANS
  • TAILLECOURT
  • TALLENAY
  • LA TOUR-DE-SCAY
  • TOURNANS
  • TROUVANS
  • VALENTIGNEY
  • VALLEROY
  • VANDONCOURT
  • VENISE
  • VENNANS
  • LA VEZE
  • VIETHOREY
  • VILLE-DU-PONT
  • VILLERS-GRELOT
  • VOIRES

 Jura

  • ABERGEMENT-LES-THESY
  • ARDON
  • AUTHUME
  • AUXANGE
  • AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE
  • LA BARRE
  • BIARNE
  • BRANS
  • CENSEAU
  • CERNANS
  • CERNON
  • CHAINEE-DES-COUPIS
  • CHAMPAGNEY
  • LA CHARME
  • CHARNOD
  • LA CHASSAGNE
  • LA CHATELAINE
  • CHATEL-DE-JOUX
  • CHAUMERGY
  • LA CHAUX-DU-DOMBIEF
  • CHENE-SEC
  • CHEVROTAINE
  • CHOISEY
  • COSGES
  • COURBETTE
  • CRANCOT
  • DAMPARIS
  • DOLE
  • DOUCIER
  • VAL-D'EPY
  • ETIVAL
  • FONTAINEBRUX
  • FRAROZ
  • FRASNE-LES-MEULIERES
  • FRONTENAY
  • GATEY
  • GENDREY
  • GERAISE
  • GEVRY
  • GREDISANS
  • LES HAYS
  • LAJOUX
  • LARNAUD
  • LA LATETTE
  • LEMUY
  • LESCHERES
  • LOMBARD
  • LONS-LE-SAUNIER
  • MARIGNA-SUR-VALOUSE
  • MARNEZIA
  • LA MARRE
  • MESNOIS
  • MOIRON
  • MONTAIN
  • MONTFLEUR
  • MONTMIREY-LA-VILLE
  • MONTROND
  • LES MOUSSIERES
  • NEUBLANS-ABERGEMENT
  • NEY
  • NOGNA
  • ONGLIERES
  • PAGNOZ
  • PARCEY
  • PASSENANS
  • PICARREAU
  • PIMORIN
  • LE PIN
  • POINTRE
  • POLIGNY
  • PONT-DE-POITTE
  • RANCHOT
  • RANS
  • RAVILLOLES
  • RELANS
  • ROMANGE
  • SAFFLOZ
  • SAINT-AMOUR
  • SAINT-LOUP
  • SANTANS
  • SAPOIS
  • SARROGNA
  • SELIGNEY
  • SELLIERES
  • SEPTMONCEL
  • SOUCIA
  • SYAM
  • TAVAUX
  • THERVAY
  • THESY
  • THOISSIA
  • UXELLES
  • VADANS
  • VANNOZ
  • VERNANTOIS
  • LE VERNOIS
  • LA VIEILLE-LOYE
  • VILLERS-ROBERT
  • VRIANGE

Haute-Saône

  • AILLEVANS
  • AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT
  • AINVELLE
  • ALAINCOURT
  • AMAGE
  • ANGIREY
  • APREMONT
  • ARBECEY
  • ARGILLIERES
  • AUTET
  • AUTREY-LES-GRAY
  • LA BARRE
  • BAUDONCOURT
  • BELONCHAMP
  • BLONDEFONTAINE
  • BOREY
  • BOULT
  • BOUSSERAUCOURT
  • BRESILLEY
  • BREUCHES
  • BRUSSEY
  • BUCEY-LES-TRAVES
  • CENANS
  • CENDRECOURT
  • CHAMPAGNEY
  • CHANCEY
  • CHARGEY-LES-PORT
  • CHASSEY-LES-SCEY
  • CITERS
  • COISEVAUX
  • COLOMBE-LES-VESOUL
  • CORNOT
  • COUTHENANS
  • CREVENEY
  • CUBRY-LES-FAVERNEY
  • DAMBENOIT-LES-COLOMBE
  • DAMPIERRE-SUR-SALON
  • ECHENANS-SOUS-MONT-VAUDOIS
  • ECHENOZ-LE-SEC
  • FAUCOGNEY-ET-LA-MER
  • FEDRY
  • FONDREMAND
  • FRANCALMONT
  • FRANCHEVELLE
  • FRAMONT
  • FRASNE-LE-CHATEAU
  • FROIDECONCHE
  • FROTEY-LES-VESOUL
  • GENEVREY
  • GERMIGNEY
  • HERICOURT
  • JASNEY
  • JUSSEY
  • LAMBREY
  • LAVIGNEY
  • MAGNIVRAY
  • LES MAGNY
  • MEMBREY
  • MERSUAY
  • MOFFANS-ET-VACHERESSE
  • MOLAY
  • MONTAGNEY
  • MONTBOZON
  • MONTCEY
  • MONT-LE-VERNOIS
  • NANTILLY
  • NOIDANS-LE-FERROUX
  • ORMOY
  • OYRIERES
  • PALANTE
  • LA PISSEURE
  • LE PONT-DE-PLANCHES
  • PONT-SUR-L'OGNON
  • LA PROISELIERE-ET-LANGLE
  • RAINCOURT
  • LA RESIE-SAINT-MARTIN
  • RIGNY
  • RIOZ
  • ROCHE-ET-RAUCOURT
  • LA ROCHELLE
  • ROSEY
  • RUHANS
  • RUPT-SUR-SAONE
  • SAINT-FERJEUX
  • SAINTE-REINE
  • SAINT-SULPICE
  • SAULNOT
  • SAVOYEUX
  • SECENANS
  • SENARGENT-MIGNAFANS
  • SERVIGNEY
  • THEULEY
  • THIEFFRANS
  • LE TREMBLOIS
  • TROMAREY
  • VAIVRE-ET-MONTOILLE
  • LE VAL-DE-GOUHENANS
  • VANNE
  • VAUVILLERS
  • VELESMES-ECHEVANNE
  • VELLOREILLE-LES-CHOYE
  • VENERE
  • VEREUX
  • VERNOIS-SUR-MANCE
  • LA VERNOTTE
  • VESOUL
  • VILLEPAROIS
  • VILLERS-LA-VILLE
  • VITREY-SUR-MANCE
  • VORAY-SUR-L'OGNON
  • VYANS-LE-VAL
  • VY-LES-LURE

Territoire de Belfort

  • BELFORT
  • BERMONT
  • BETHONVILLIERS
  • CHAVANATTE
  • CHEVREMONT
  • COURTELEVANT
  • CROIX
  • DELLE
  • DORANS
  • ELOIE
  • FRAIS
  • GIROMAGNY
  • LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES
  • LEPUIX-NEUF
  • NOVILLARD
  • PHAFFANS
  • SAINT-GERMAIN-LE-CHATELET
  • SERMAMAGNY
  • TREVENANS
  • VESCEMONT

Côte d’Or

  • AIGNAY-LE-DUC
  • ALOXE-CORTON
  • AMPILLY-LES-BORDES
  • ANCEY
  • ANTHEUIL
  • ARCEY
  • ARCONCEY
  • ARNAY-SOUS-VITTEAUX
  • ARRANS
  • ATHEE
  • AUXANT
  • AUXEY-DURESSES
  • AVOT
  • BEAUNE
  • BELLENOD-SUR-SEINE
  • BESSEY-EN-CHAUME
  • BEVY
  • BILLY-LES-CHANCEAUX
  • BLIGNY-SUR-OUCHE
  • BONNENCONTRE
  • BOUSSENOIS
  • BOUZE-LES-BEAUNE
  • BRAIN
  • BRETIGNY
  • BUFFON
  • BUSSY-LA-PESLE
  • BUSSY-LE-GRAND
  • CERILLY
  • CHAMPIGNOLLES
  • CHARMES
  • CHASSEY
  • CHATEAUNEUF
  • CHAUME-ET-COURCHAMP
  • CHAUME-LES-BAIGNEUX
  • CHAZEUIL
  • CHENOVE
  • CHEVIGNY-EN-VALIERE
  • CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
  • CIVRY-EN-MONTAGNE
  • CLERY
  • COLLONGES-LES-BEVY
  • COMBERTAULT
  • CORCELLES-LES-ARTS
  • CORCELLES-LES-MONTS
  • COURBAN
  • COURTIVRON
  • CRECEY-SUR-TILLE
  • CUSSEY-LES-FORGES
  • CUSSY-LE-CHATEL
  • DAIX
  • DAMPIERRE-EN-MONTAGNE
  • DARCEY
  • DETAIN-ET-BRUANT
  • DIJON
  • DOMPIERRE-EN-MORVAN
  • ECHALOT
  • ETEVAUX
  • FAUVERNEY
  • FENAY
  • FLAMMERANS
  • FONTAINE-FRANCAISE
  • FRENOIS
  • GENAY
  • GISSEY-SUR-OUCHE
  • GLANON
  • GOMMEVILLE
  • GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE
  • GURGY-LA-VILLE
  • JEUX-LES-BARD
  • JOUEY
  • LACOUR-D'ARCENAY
  • LEUGLAY
  • LEVERNOIS
  • LICEY-SUR-VINGEANNE
  • LIGNEROLLES
  • LONGCHAMP
  • MAGNY-SAINT-MEDARD
  • MALAIN
  • MARANDEUIL
  • MARCELLOIS
  • MARCHESEUIL
  • MARSANNAY-LA-COTE
  • MASSINGY-LES-VITTEAUX
  • MAVILLY-MANDELOT
  • MAXILLY-SUR-SAONE
  • MERCEUIL
  • MEURSANGES
  • MILLERY
  • MIMEURE
  • MISSERY
  • MOITRON
  • MONTAGNY-LES-SEURRE
  • MONTBARD
  • MONTMANCON
  • MONTOILLOT
  • MUSIGNY
  • NICEY
  • NOIRON-SUR-SEINE
  • NOLAY
  • NORMIER
  • NUITS-SAINT-GEORGES
  • ORVILLE
  • PANGES
  • PERNAND-VERGELESSES
  • POMMARD
  • POSANGES
  • POUILLY-EN-AUXOIS
  • POUILLY-SUR-VINGEANNE
  • PRALON
  • REMILLY-EN-MONTAGNE
  • ROUGEMONT
  • RUFFEY-LES-ECHIREY
  • SAINT-ANDEUX
  • SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX
  • SAINT-MARC-SUR-SEINE
  • SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE
  • SAINT-USAGE
  • SAMEREY
  • SAVIGNY-LES-BEAUNE
  • SEGROIS
  • SEMEZANGES
  • SENNECEY-LES-DIJON
  • SOUHEY
  • TALANT
  • TANAY
  • TARSUL
  • TERREFONDREE
  • THOSTE
  • THURY
  • VARANGES
  • VAUX-SAULES
  • VELARS-SUR-OUCHE
  • VERNOT
  • VERONNES
  • VEUVEY-SUR-OUCHE
  • VIEILMOULIN
  • VIEVY
  • VILLAINES-LES-PREVOTES
  • VILLARS-FONTAINE
  • VILLARS-ET-VILLENOTTE
  • VILLERS-ROTIN
  • VILLIERS-LE-DUC
  • VOSNE-ROMANEE
  • VOUGEOT

Yonne

  • AISY-SUR-ARMANCON
  • ANCY-LE-FRANC
  • ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON
  • ASNIERES-SOUS-BOIS
  • AUXERRE
  • BAGNEAUX
  • BAON
  • BAZARNES
  • BERNOUIL
  • BIERRY-LES-BELLES-FONTAINES
  • BLANNAY
  • BLEIGNY-LE-CARREAU
  • BLENEAU
  • BUSSY-EN-OTHE
  • BUSSY-LE-REPOS
  • CERISIERS
  • CHAMPIGNELLES
  • CHAMPIGNY
  • CHAMPLAY
  • LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE
  • CHARBUY
  • CHARENTENAY
  • CHASSIGNELLES
  • CHAUMONT
  • CHAUMOT
  • CHEMILLY-SUR-SEREIN
  • LES CLERIMOIS
  • COULANGES-SUR-YONNE
  • CRAIN
  • CRAVANT
  • CRY
  • CUSSY-LES-FORGES
  • DOLLOT
  • DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
  • EGLENY
  • ETAULE
  • EVRY
  • FLEYS
  • FOISSY-SUR-VANNE
  • FONTENOY
  • GIVRY
  • GRIMAULT
  • IRANCY
  • JOUY
  • JULLY
  • LALANDE
  • LICHERES-SUR-YONNE
  • LIXY
  • LOOZE
  • LUCY-SUR-YONNE
  • MENADES
  • MONTIGNY-LA-RESLE
  • MOULINS-SUR-OUANNE
  • NAILLY
  • PARON
  • POILLY-SUR-SEREIN
  • PONTAUBERT
  • PONTIGNY
  • PREHY
  • QUENNE
  • RONCHERES
  • SAINT-CLEMENT
  • SAINTE-COLOMBE
  • SAINT-DENIS
  • SAINT-FARGEAU
  • SAINT-JULIEN-DU-SAULT
  • SAINTE-MAGNANCE
  • SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
  • SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE
  • SAINT-PERE
  • SANTIGNY
  • SENNEVOY-LE-BAS
  • SENS
  • SEPEAUX
  • SERRIGNY
  • SORMERY
  • TANLAY
  • THAROISEAU
  • THEIL-SUR-VANNE
  • THIZY
  • TISSEY
  • TONNERRE
  • TRUCY-SUR-YONNE
  • VEZANNES
  • VILLECHETIVE
  • VINCELOTTES
  • VIREAUX
  • VIVIERS

Nièvre

  • ALLIGNY-EN-MORVAN
  • ANTHIEN
  • ASNAN
  • BEARD
  • BEAULIEU
  • BEUVRON
  • BLISMES
  • BRASSY
  • BUSSY-LA-PESLE
  • CHALAUX
  • CHAMPLEMY
  • CHAMPLIN
  • CHAMPVERT
  • CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
  • CHEVANNES-CHANGY
  • CHEVENON
  • CIZELY
  • CLAMECY
  • COLMERY
  • CORANCY
  • COSNE-COURS-SUR-LOIRE
  • DIENNES-AUBIGNY
  • FLETY
  • GACOGNE
  • GOULOUX
  • GUIPY
  • IMPHY
  • ISENAY
  • LAROCHEMILLAY
  • LORMES
  • LA MACHINE
  • LA MAISON-DIEU
  • MARIGNY-L'EGLISE
  • MAUX
  • MESVES-SUR-LOIRE
  • MHERE
  • MOISSY-MOULINOT
  • MONT-ET-MARRE
  • MOUSSY
  • NARCY
  • NEVERS
  • OUDAN
  • OUROUER
  • PAZY
  • PLANCHEZ
  • POUILLY-SUR-LOIRE
  • ROUY
  • SAINT-ANDELAIN
  • SAINT-ELOI
  • SAINT-FIRMIN
  • SAINT-LEGER-DE-FOUGERET
  • SAINT-MARTIN-D'HEUILLE
  • SAINT-MARTIN-DU-PUY
  • SAINT-PARIZE-LE-CHATEL
  • SAINT-PERE
  • SAINT-PIERRE-DU-MONT
  • SAINT-VERAIN
  • SAVIGNY-POIL-FOL
  • SEMELAY
  • TINTURY
  • TRONSANGES
  • VILLIERS-SUR-YONNE

Saône-et-Loire

  • ALUZE
  • ANOST
  • AUTUN
  • AZE
  • BAUDEMONT
  • BEAUBERY
  • BISSY-LA-MACONNAISE
  • BISSY-SUR-FLEY
  • LES BIZOTS
  • BOIS-SAINTE-MARIE
  • BONNAY
  • BOURBON-LANCY
  • BOURG-LE-COMTE
  • BOURGVILAIN
  • LE BREUIL
  • BRIANT
  • BUSSIERES
  • CHALON-SUR-SAONE
  • CHAPAIZE
  • LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
  • LA CHARMEE
  • CHARMOY
  • CHATENOY-EN-BRESSE
  • CHIDDES
  • CHISSEY-LES-MACON
  • CLESSY
  • CLUNY
  • CONDAL
  • LE CREUSOT
  • CRISSEY
  • DAMEREY
  • DOMMARTIN-LES-CUISEAUX
  • DOMPIERRE-LES-ORMES
  • DRACY-LE-FORT
  • ECUELLES
  • ETANG-SUR-ARROUX
  • FLAGY
  • FONTENAY
  • FRETTERANS
  • FRONTENARD
  • FRONTENAUD
  • GENELARD
  • GENOUILLY
  • GERGY
  • GIBLES
  • GREVILLY
  • L'HOPITAL-LE-MERCIER
  • HURIGNY
  • LAIVES
  • LALHEUE
  • LESME
  • LIGNY-EN-BRIONNAIS
  • LOUHANS
  • MACON
  • MARCIGNY
  • MARCILLY-LES-BUXY
  • MARLY-SUR-ARROUX
  • MARY
  • MELLECEY
  • MERVANS
  • MONTAGNY-PRES-LOUHANS
  • MONTCEAU-LES-MINES
  • MONTCEAUX-RAGNY
  • MONTCENIS
  • MONTJAY
  • MONT-SAINT-VINCENT
  • NAVILLY
  • OZOLLES
  • PERRECY-LES-FORGES
  • PERREUIL
  • POISSON
  • PRISSE
  • LA RACINEUSE
  • RATENELLE
  • RECLESNE
  • SAILLY
  • SAINT-AGNAN
  • SAINT-ALBAIN
  • SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
  • SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE
  • SAINTE-CECILE
  • SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
  • SAINT-EMILAND
  • SAINT-FORGEOT
  • SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
  • SAINT-MARCELIN-DE-CRAY
  • SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
  • SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY
  • SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
  • SAINT-POINT
  • SAINT-PRIX
  • SAINT-RACHO
  • SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
  • SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
  • SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS
  • SAINT-VALLERIN
  • SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
  • SAISY
  • SASSANGY
  • SASSENAY
  • SAULES
  • SAUNIERES
  • SAVIGNY-SUR-SEILLE
  • SERLEY
  • SERRIGNY-EN-BRESSE
  • SOLOGNY
  • LA TAGNIERE
  • TAIZE
  • TORCY
  • UCHIZY
  • VAREILLES
  • VARENNES-LES-MACON
  • VARENNES-SOUS-DUN
  • LE VILLARS
  • LA VILLENEUVE
  • VIREY-LE-GRAND

Les communes concernées par l’enquête familles

Doubs

  • BART
  • BESANCON
  • BONNAY
  • BONNETAGE
  • CHATELBLANC
  • LANTHENANS
  • LORAY
  • LOUGRES
  • MAICHE
  • MONTBELIARD
  • MORTEAU
  • PLACEY
  • PONTARLIER
  • SAINT-GEORGES-ARMONT
  • SOCHAUX
  • TALLENAY
  • VALENTIGNEY

Jura

  • AUXANGE
  • BIARNE
  • LA CHASSAGNE
  • DOLE
  • FRAROZ
  • MESNOIS
  • PASSENANS
  • RANCHOT
  • RANS
  • SAINT-AMOUR
  • TAVAUX
  • UXELLES
  • VANNOZ
  • LE VERNOIS

Haute-Saône

  • AUTREY-LES-GRAY
  • BRESILLEY
  • BUCEY-LES-TRAVES
  • COISEVAUX
  • FRASNE-LE-CHATEAU
  • FROIDECONCHE
  • JASNEY
  • LES MAGNY
  • LA RESIE-SAINT-MARTIN
  • RIOZ
  • TROMAREY
  • VESOUL

Territoire de Belfort

  • BELFORT
  • DELLE
  • ELOIE
  • FRAIS
  • LEPUIX-NEUF

Côte d’Or

  • ANCEY
  • ARNAY-SOUS-VITTEAUX
  • BEAUNE
  • BRAIN
  • CERILLY
  • CHENOVE
  • CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
  • CORCELLES-LES-ARTS
  • CRECEY-SUR-TILLE
  • DARCEY
  • DIJON
  • LEUGLAY
  • MAGNY-SAINT-MEDARD
  • MARSANNAY-LA-COTE
  • MISSERY
  • NORMIER
  • NUITS-SAINT-GEORGES
  • ROUGEMONT
  • SENNECEY-LES-DIJON
  • TERREFONDREE
  • VIEILMOULIN

Yonne

  • ANCY-LE-FRANC
  • ASNIERES-SOUS-BOIS
  • AUXERRE
  • CERISIERS
  • CHEMILLY-SUR-SEREIN
  • DEUX RIVIERES
  • EGLENY
  • LALANDE
  • PARON
  • PONTAUBERT
  • SAINT-FARGEAU
  • SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE
  • SENS
  • TONNERRE
  • Nièvre
  • CHEVANNES-CHANGY
  • CLAMECY
  • DIENNES-AUBIGNY
  • LORMES
  • LA MACHINE
  • NEVERS
  • VAUX D'AMOGNES
  • SAINT-PIERRE-DU-MONT

Saône-et-Loire

  • AUTUN
  • BEAUBERY
  • BISSY-LA-MACONNAISE
  • BONNAY-SAINT-YTHAIRE
  • LE BREUIL
  • CHALON-SUR-SAONE
  • LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
  • CHATENOY-EN-BRESSE
  • CLUNY
  • CREUSOT
  • LOUHANS
  • MACON
  • MARY
  • MONTCEAU-LES-MINES
  • MONTJAY
  • PERRECY-LES-FORGES
  • PRISSE
  • SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE
  • SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
  • SAVIGNY-SUR-SEILLE
  • VARENNES-LES-MACON

Nièvre

  • CHEVANNES-CHANGY
  • CLAMECY
  • DIENNES-AUBIGNY
  • LORMES
  • LA MACHINE
  • NEVERS
  • VAUX D'AMOGNES
  • SAINT-PIERRE-DU-MONT

commune recensement

Publié le 14 janvier à 18h00 par Hélène L.
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Economie Société

Il veut sauver l’invention de son père qui aide les “accidentés de la vie”

Éric Levasseur est électricien indépendant et souhaite aujourd’hui sauver l’invention française de son père baptisée Stella, un embout universel pour cannes et béquilles qui améliore la sécurité et le confort de déplacement des personnes à mobilité réduite. Il a ouvert un financement participatif afin de récolter les fonds nécessaires pour lui permettre de relancer la production. 

cagnotte financement participatif invention PMR
Publié le 12 janvier à 18h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie Société

La cancoillotte part à l’assaut de l’Hexagone

Après l’obtention de son IGP il y a bientôt trois ans, la cancoillotte a connu en six ans une évolution de ses ventes de 19%. Aujourd’hui la spécialité fromagère de Franche-Comté compte bien poursuivre sur sa lancée et partir à la conquête de toutes les cuisines de l’Hexagone grâce à une campagne de communication enrichie. 

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cancoillotte igp
Publié le 12 janvier à 14h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Recette de la galette Besançon Booster de bonheur à la spiruline

Enseignants au CFA Hilaire de Chardonnet, Christophe Dubois et Mathieu Dizien-Cheviet ont créé une recette originale de galette des rois à base de spiruline des Bassins fermiers de Vivien Desgrange. Pour ce week-end du 11 et 12 janvier 2025, on vous propose donc de découvrir la recette de la galette Besançon booster de bonheur.

galette frangipane la recette du week-end recette spiruline
Publié le 11 janvier à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Société

Mobilité, climat, santé, logement, économie… Les voeux d’Anne Vignot pour l’année 2025

Ce vendredi 10 janvier, c’était au tour de la maire de Besançon, présidente de Grand Besançon Métropole et présidente du Centre communal d’action sociale Anne Vignot, de présenter ses voeux pour 2025 lors d’une cérémonie au Palais des sports. Le préfet, les représentants des forces de l’ordre et de l’armée, les élu(e)s du conseil municipal, des élu(e)s départementaux et régionaux ainsi que chefs d’entreprises et des agents municipaux et de l’agglomération, soit les ”forces vives” du territoire étaient présentes.

anne vignot voeux
Publié le 11 janvier à 08h31 par Alexane
Besançon
Société

Voeux du préfet : ”Le Doubs est le département le plus attractif de la grande région et il doit le rester”

Le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a accueilli, au sein de la préfecture à Besançon, de nombreux élu(e)s, représentant(e)s des forces de l’ordre et de l’armée, de la presse, des chef(fe)s d’entreprises, de syndicats et de cultes ainsi que d’associations du département jeudi 9 janvier 2025 pour présenter ses voeux.

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préfet du doubs rémi bastille voeux
Publié le 10 janvier à 15h16 par Alexane
Besançon
Faits Divers Société

Recrudescence d’escroqueries à la carte bancaire : la police nationale de Besançon met en garde

Dans un communiqué, la police nationale de Besançon signale une série d'escroqueries qui a débuté depuis le 26 juin 2024, avec une accélération du phénomène depuis septembre 2024. Dix faits d’escroqueries ont ainsi été recensés depuis juin dans lesquels les victimes sont principalement des retraités mais pas seulement.

appels frauduleux carte bancaire escroquerie police nationale
Publié le 10 janvier à 12h00 par Elodie Retrouvey
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Société

Concours Super Mamie Territoire de Belfort : les inscriptions sont ouvertes

Le concours Super Mamie Territoire de Belfort 2025 revient le dimanche 16 mars 2025, à 15 h 30, à la Maison du Peuple de Belfort. Cet événement familial, co-organisé par la Ville de Belfort et le comité Super Mamie, est l'occasion de célébrer nos mamies actives, engagées et passionnées. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 février.

concours grand-mère super mamie
Publié le 10 janvier à 09h45 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Education Société

Insee : un quart des néo-bacheliers quittent la Bourgogne Franche-Comté pour poursuivre leurs études

Selon la dernière étude menée et publiée par l’Insee Bourgogne Franche-Comté jeudi 9 janvier 2025, un quart des jeunes qui obtiennent leur baccalauréat quittent la région pour continuer leurs études.

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Publié le 10 janvier à 08h00 par Alexane
Besançon
Société

Deux militantes féministes d’extrême droite font irruption aux voeux des agents du CCAS à Besançon : Anne Vignot porte plainte

Ce jeudi 9 janvier 2025, lors de d’une cérémonie de voeux pour les agents de Grand Besançon Métropole et du CCAS de Besançon et en présence notamment la présidente, Anne Vignot, deux militantes du collectif féministe d’extrême droite Némésis ont interrompu les festivités sur la scène du Palais des sports. La maire a porté plainte.

anne vignot ccas besancon collectif nemesis féminisme immigration viol
Publié le 9 janvier à 17h09 par Alexane
Publi-info

Anniversaires, portes ouvertes, rentrée 2025… Quoi de neuf dans les écoles ESTM Pigier à Besançon ?
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