Réforme des Retraites : la loi a officiellement été promulguée cette nuit par E. Macron

Dans un communiqué daté du 12 avril, et suite aux faits de "violences et de dégradations de la part de certains manifestants" commis les 23 et 28 mars dernier, le préfet de la Haute-Saône, Michel Velbois, a décidé d’un arrêté préfectoral de manifester dans plusieurs rues du centre-ville de Vesoul les 13 et 14 avril 2023.