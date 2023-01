Réforme des retraites : la NUPES du Grand Besançon appelle à la mobilisation générale

Selon la Nouvelle union populaire écologique et sociale, "sur le plan économique et contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, selon le COR (Conseil d’orientation des retraites), le système dégagera 3,2 milliards d’euros d’excédents pour l’année 2022 et le solde du système commencera à s’améliorer en 2032 avec un retour progressif aux excédents sans réforme." Et d’ajouter : "En réalité, par cette contre- réforme, le gouvernement souhaite réaliser des économies sur le dos des salarié.es pour financer les cadeaux fiscaux, sans contrepartie sociale ou écologique, fait aux grands groupes et aux plus riches."

"À 62 ans, c’est 25% des hommes les plus pauvres qui sont déjà morts !"

La NUPES rappelle que "à 62 ans, c’est 25% des hommes les plus pauvres qui sont déjà morts ! À 65 ans, c’est un tiers des plus pauvres qui sont déjà morts ! " et affirme que ce projet de réforme des retraites "va dégrader la situation des seniors déjà en difficulté et augmenter leur taux de chômage alors qu’on dénombre près de 60% de chômeurs de longue durée chez les plus de 60 ans. Ce sont donc les comptes de l’assurance chômage, du RSA et de la santé qui vont se dégrader."

Manifestation à Besançon le 19 janvier

Les partis politiques qui composent la NUPES (AGC – Ensemble ! – Europe Écologie Les Verts – La France insoumise - Génération’s – Parti Communiste Français – Parti Socialiste) présenteront leurs propositions et un contre-projet "réaliste et progressiste" en réaffirmant que la retraite à 60 ans est encore possible et appellent à la mobilisation le 19 janvier. Une manifestation est prévu à Besançon à 14h00 place de la Révolution à Besançon.

La NUPES invite également "toutes celles et ceux qui en ont assez et qui souhaitent construire un nouvel horizon", à venir échanger avec nous lors de sa seconde assemblée citoyenne NUPES du Grand Besançon, le 25 janvier à 19h, salle de la Cassotte à Besançon.