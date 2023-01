Région Bourgogne Franche-Comté : les programmes des missions et salons à l’international pour les entreprises en 2023

Fruit d’une large concertation auprès des filières, clusters, groupements, pôles de compétitivité, ce programme est mis en œuvre par la Chambre régionale de commerce et d’industrie et financé par le conseil régional. Le budget consacré par la Région à l’ensemble de ces actions collectives à l’international s’élève à 1,2 million d’euros pour une trentaine d’opérations réparties sectoriellement (industrie, agroalimentaire, digital...) et qui bénéficient à environ 500 entreprises régionales/an.

Les opérations de ce programme se répartissent entre salons professionnels, missions de prospection, journées d’informations techniques, etc.

Les principes du programme :

Encourager la prise de risque



Susciter des synergies par l’effet de groupe



Mutualiser les forces



Optimiser l’utilisation des fonds publics



Promouvoir l’image de la région



Parmi l’ensemble des actions mises en œuvre en 2023, huit opérations sont particulièrement emblématiques (salon Wine Paris, salon Global Industrie, salon Sifer, Salon Ephj, salon Siae Le Bourget, rencontres Mecateameetings, Digital & Services, Energie Greentech et le salon Hyvolution).