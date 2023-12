Rencontres du tourisme régional : la citadelle de Besançon récompensée

L'objectif de cette journée était de rassembler les acteurs du tourisme régional afin d'évoquer le tourisme de demain en Bourgogne Franche-Comté, '' un tourisme responsable qui cultive les identités, la nature et l'humain''. Plus de 300 professionnels ont pu être présents. La filière du tourisme représente un poids économique particulièrement important dans la région, vectrice d'emploi, de développement et d'innovation et source d'attractivité et de notoriété. Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, ''conscient de l'importance de ces enjeux pour la région'', souligne le communiqué, a ainsi dédié près de 20 millions d'euros à ce secteur au cours de l'année 2023.

La citadelle de Besançon, lauréate

Le maire de Dijon, François Rebsamen a ouvert cette journée de rencontres, accompagné de Patrick Ayache, vice président de la région Bourgogne Franche-Comté, en charge du tourisme, de l'attractivité de la région et de la promotion des terroirs. De nombreux intervenants se sont succédé pour parler du tourisme durable, de la préservation des ressources, de la biodiversité et des sites naturels régionaux. À cette occasion a également eu lieu la remise des prix de l'Appel à projets ''tourisme et patrimoine'' 2022. La citadelle de Besançon a été lauréate pour son projet d'aménagement du hangar aux manœuvres afin d'accueillir des expositions, spectacles, congrès et réceptions, porté par la ville de Besançon.

Les autres lauréats sont :