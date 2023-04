Résidence les Salins de Bregille à Besançon : les nouveaux locaux dévoilés jeudi 27 avril

En 1968, l’association les Salins de Bregille célèbre son 50ème anniversaire et l’ouverture de l'établissement Notre Dame. A l’origine, cette structure est un logement-foyer destiné aux personnes âgées valides autonomes, retraités, cadres et assimilés. L’objectif est simple : proposer un logement individuel similaire à un domicile personnel, accompagné de services collectifs. Grâce à la souscription de caisses de retraite permettant d'assurer un taux d’occupation à 100 %, 54 logements privatifs sont attribués au sein de l'établissement.

Un premier constat en 2016

En 1986, le nombre augmente à 80 logements. Outre cet hébergement permanent, un deuxième temporaire est créé, destiné cette fois-ci aux aidants pour des périodes de répit, de repos ou d'essai. En 2016, un premier constat est établi : les prestations hôtelières de la résidence ne sont plus à la hauteur des attentes des résidents et des travaux doivent être engagés. Parallèlement, la loi d’adaptation de la société au vieillissement renomme les foyers logements "résidence autonomie". Le 9 février 2017, le conseil d’administration rebaptise l'établissement Notre Dame en résidence les Salins de Bregille.

Modernisation et sécurité

Répartis en huit étapes, les travaux de rénovation se sont déroulés au sein des logements. Avec pour objectif d'accueillir les personnes autonomes ou en perte d'autonomie, toutes les parties communes ont été repensées et modernisées : salle à manger, hall d'accueil, salon, bibliothèque, salon de coiffure, salles d'activités etc. Au total, 52 studios et quatre F2 sécurisés avec un système de détection de chute ont été dévoilés. Grâce à la réhabilitation des logements et des espaces collectifs, les résidents peuvent vivre de façon sécurisée dans des appartements privés individuels ou de type F2. En 2020, l’espace extérieur avait été aménagé avec la création d’un jardin des sens, d’un terrain de boules et d’un kiosque.

Info +

Pendant toute la durée des travaux la capacité d’accueil a été réduite, la réhabilitation s’est terminée en 2022.

Les investissements ont été réalisés grâce aux fonds de l’association et grâce au soutien de la CARSAT (600.000€) et de Malakoff Médéric (132.000€). Le coût total des travaux s’élève à plus de 5 millions d’euros.

Infos pratiques :