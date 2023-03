Retraites : deux nouvelles journées de mobilisation prévues en Franche-Comté

À Besançon, si l’heure ne change pas, le lieu de rendez-vous est cette Foix fixé à Chateaufarine pour la mobilisation du samedi 11 mars.

L’intersyndicale a annoncé une deuxième journée de manifestation et de grève le mercredi 15 mars, jours de la commission mixte paritaire, un moment important du calendrier parlementaire. Elle a également appelé toute la population à continuer la mobilisation et les actions « encore plus massivement pour dire non à cette réforme injuste et brutale ».

À Besançon, une manifestation aura lieu le 15 mars à 14h au parking Battant. Les autres lieux et horaires de rendez-vous n’ont pas encore été communiqué.

Franche-Comté

Besançon : 14h rue René Char - Chateaufarine

Belfort : 10h Maison du Peuple

Saint-Claude : 10h30 place de l'Abbaye

Dole : 10h30 avenue de Lahr

Lons-le-Saunier : 10h30 place de la Liberté

Bourgogne