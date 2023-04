Retraites : le SNUipp-FSU 25 appelle à une mobilisation les lundi 24 avril et 1er mai place Pasteur à Besançon

"Après avoir promulgué la loi de réforme des retraites dès vendredi 14 avril, le président de la République a confirmé dans son allocution du 17 avril, son mépris envers l’ensemble de la population" clamait le SNUipp-FSU 25. Selon les syndicalistes, ses propos ont démontré qu'il n'avait "toujours pas compris la colère qui s'exprime dans le pays". D'après les membres, "l’exécutif est le seul responsable d’une situation explosive sur l’ensemble du pays".

Ainsi, l’intersyndicale appelle à la mobilisation "massive, unitaire et populaire", lundi 1er mai à 10h au parking Battant, "dans le calme et la détermination". "Ensemble, travailleurs et travailleuses, jeunes, retraité.es comme l’ensemble de la population, entre collègues de travail, amis, en famille, obtenons l’abrogation de cette réforme injustifiée, brutale et injuste !", ont-ils conclu.