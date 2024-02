Salon de l’Agriculture : deux Franc-Comtoises parmi les finalistes des Ovinpiades des jeunes bergers

Au départ, ils étaient 1000. Le samedi 24 février sur le ring d'honneur du pavillon 1 du Salon international de l'Agriculture, ils ne seront plus que 42 avec parmi eux deux Franc-Comtoises Lou Pelletier, 19 ans et Clarisse Tisserand, 18 ans.

Pour cette 19e édition, 42 jeunes venus de toutes les régions de France se mesureront les uns aux autres pour tenter d’obtenir le titre de meilleur jeune berger de France 2024.

Parmi les prétendants, deux Franc-Comtoises Lou Pelletier et Clarisse Tisserand tenteront leur chance.

Lou Pelletier

Lou est étudiante en BTS Productions animales au lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crête. Elle a découvert l’agriculture grâce à sa famille, l’élevage de brebis grâce à l’école et à un stage. C’est une activité qu’elle qualifie de passionnante et apaisante. Elle apprécie de réaliser des soins aux animaux toutefois, son projet professionnel n’est pas encore déterminé : ingénieure, vétérinaire, éleveuse... son cœur balance !

Clarisse Tisserand

Originaire de Malachère, Clarisse a grandi à la ferme où son père élève des poules pondeuses, des brebis et des vaches et cultive des céréales. Actuellement en BTS analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole à l’agrocampus de Vesoul, elle souhaite ensuite s’installer sur la ferme familiale. Pour elle, l’élevage de brebis est un métier qu’il faut faire avec passion. Motivée et déterminée, Clarisse participe aux ovinpiades pour découvrir de nouvelles techniques, se faire plaisir et se créer de beaux souvenirs.

Vers le titre de meilleur jeune berger 2024

Pour être le meilleur, les jeunes devront réussir avec brio une série d’épreuves théoriques et pratiques, inspirées des gestes quotidiens de l’éleveur, comme trier des brebis à l’aide d’un lecteur électronique, apprécier la santé d’une brebis, évaluer son état corporel, lui parer ses onglons et faire le choix d’un bélier… Réponse le 24 février !

Les épreuves se dérouleront de 9h30 à 12h00 et de 14h à 16h30. La remise des prix est prévue à partir de 18h.