La persistance des pluies et du temps plus frais a permis une remontée des débits de nombreuses rivières. Une amélioration qui commence à se traduire dans le présent bulletin. Les plus bas débits des quinze derniers jours sont ainsi observe?s majoritairement il y a plus d’une semaine.

Une amélioration dans l’Est de la région

Les unités en alerte renforcée ou crise sont en baisse par rapport à celles de la semaine dernière. Sur les 55 secteurs de la région, cinq restent en crise, contre huit la semaine précédente. Quinze autres sont en alerte renforcée contre 24 la semaine d'avant, et 24 restent en alerte, contre 16 la semaine précédente. L’amélioration se montre notable du l’Est de la région, les nappes présentent de légères remontées. Les prévisions météorologiques annoncent pour la semaine à venir le retour d’un temps sec et aux températures de saison. Le bulletin de la semaine prochaine pourrait ainsi voir une stabilisation des débits.

Rappel des mesures en vigueur dans les de?partements :