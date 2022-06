Service national universel : 140 jeunes arrivés dans le Doubs 

Originaires de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et de Seine-et-Marne, ces 140 jeunes de 15 à 17 ans arrivés à Besançon vont vivre de multiples expériences collectives, autour de la cohésion de groupe et des valeurs républicaines, encadrés et accompagnés par des intervenants variés, annonce un communiqué de l’Académie de Besançon ce mardi 14 juin.

Le Service national universel est un programme mis en place par Édouard Philippe à partir de 2019 pour succéder indirectement au service militaire en France.

Douze jours pour se connaitre, apprendre, se responsabiliser, découvrir... Le programme qui attend ces jeunes est chargé. Chaque journée débute par le lever des couleurs et le chant de l’hymne national, puis les jeunes participent par groupes à des activités sportives, à des sorties dans Besançon et ses environs, à des ateliers de sensibilisation aux enjeux de notre société actuelle, de formation, d’initiation...

"Pour les différentes thématiques abordées, les approches ludique, interactive et coopérative sont privilégiées", précise l’Académie de Besançon. Tous les jeunes participeront également aux cérémonies commémoratives de l’appel du 18 juin.

Encadrés par des professionnels

Dirigé par des cadres expérimentés issus de l’Education nationale, de l’éducation populaire ou des corps en uniforme, le centre d’hébergement de Besançon est organisé en trois compagnies et chaque compagnie en trois ou quatre maisonnées, encadrées chacune par un tuteur pour 14 jeunes.

Plusieurs moments de la journée sont consacrés à des activités de cohésion, d’entraide et de coopération, qui sont au cœur du projet pédagogique. En soirée, des temps de démocratie interne sont organisés pour échanger sur le déroulement du séjour et la suite du parcours SNU, mais aussi pour inviter chacun à s’exprimer et débattre sur des thèmes d’actualité et sur l’engagement.

Une cérémonie de clôture

Ces moments d’échanges sont également l’occasion de préparer la cérémonie de clôture du vendredi 24 juin, véritable temps fort réunissant les autorités locales et "permettant de valoriser l’engagement des volontaires et des équipes qui les encadrent", conclut l’Académie de Besançon.