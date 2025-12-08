Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une sortie spectacle ou concert à offrir avec NG Productions.

Cet article est une publicité financée par NG Productions.

Et si cette année, vous glissiez un moment inoubliable sous le sapin ? Offrez une expérience ! Un concert vibrant, un spectacle hilarant... C'est le cadeau parfait pour créer des souvenirs.

NG Productions propose une programmation pour tous les goûts : humour, concerts ou grands spectacles. C'est l'assurance de faire plaisir à vos proches en leur offrant une soirée mémorable.

Rendez-vous sur ngproductions.fr pour découvrir tous les artistes et réservez dès maintenant les places qui feront briller les yeux à Noël.

Quelques idées cadeaux

À Besançon : 12 hommes en colère, Michaël Gregorio, Jeff Panacloc, Redouane Bougheraba, Goldmen, Yves Jamait, Anne Roumanoff, Élie Semoun, Benjamin Biolay, Thomas Marty, La Madeleine Proust, La Légende de Monte Cristo, Ours…

Mais aussi d'autres grands rendez-vous (à Dole, Dijon, Montbéliard…) : One Night Of Queen, Dany Boon, Star Academy, Tom Baldetti, Celtic Legends, Bernard Werber, David Hallyday, So Floyd, Génération Céline…

Infos pratiques