Solidarité : le CHU de Besançon envoie vêtements chauds, jouets et matériel médical en quantité en Ukraine

Par solidarité envers le peuple ukrainien, deux actions vont être mises en oeuvre : une collecte auprès des personnels du CHU et le recensement et la mise à disposition de matériels et équipements médicaux et de soins par le CHU.

80 cartons de vêtements chauds

Les personnels se sont fortement mobilisés et près de 80 cartons de vêtements chauds ont été collectés. À cela s’ajoutent des couvertures et duvets, des fournitures scolaires et jouets, des produits d’hygiènes et alimentaires ainsi que des piles, lampes, bougies et téléphones.

En parallèle, une quantité importante d’équipements hôteliers et médicaux du CHU seront remis à l’association : 32 matelas, 15 fauteuils de repos, 5 chariots de soins, 3 brancards, 8 lits, 4 négatoscopes, 2 respirateurs, 1 couveuse de transport, 1 table de gynécologie, 2 fauteuils coque, 2 fauteuils roulants, 1 chaises percée, 1 déambulateur, 1 cadre de marche, 5 matelas anti-escarres avec compresseurs ; ainsi que des quantités très importantes de masques, gants, gel hydro-alcoolique et autres consommables, 20 manteaux grand froid et un lot de couettes et couvertures.



Tout cela sera acheminé par l’association jusqu’en Ukraine et remis à la population et aux hôpitaux, durement touchés par la guerre menée depuis 10 mois par la Russie.