La cérémonie de remise des médailles d’or, d’argent et de bronze du concours de la meilleure saucisse de Morteau a eu lieu vendredi 18 octobre lors de la soirée filière A2M, à la salle des fêtes de La Longeville. Parmi les 29 salaisonniers qui ont participé cette année au concours, l’association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté a pu dégager un trio de tête.