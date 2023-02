Sports : les rencontres à suivre ce week-end

Pour ce week-end du 11 et 12 février, l'ambiance risque d'être bouillante du côté de Bonal lors de la rencontre au sommet entre Sochaux et Le Havre. De son côté l'ESBF doit s'imposer coûte que coûte à Siofok pour rester dans la course en coupe d'Europe. Tour d'horizon des rencontres sportives à suivre en Franche-Comté ce week-end.