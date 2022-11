À la veille de l’ouverture de la Cop 27 en Égypte, 14 élu(e)s de gauche et écologistes ont lancé un appel aux banques dans le but qu’elles arrêtent leur soutien financier au développement des énergies fossiles, a-t-on appris dans le JDD du 5 novembre 2022. Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole fait partie des élus signataires de cet appel avec Anne Hidalgo, maire de Paris ou encore Grégory Doucet, maire de Lyon.