Tentative d’assassinat à Besançon : un crime passionnel évité de peu...

Un homme de 34 ans est accusé d’avoir tiré deux balles sur un individu de 42 ans qui sortait de chez lui dimanche 9 mars 2025 dans le secteur de Palente à Besançon. Il a reconnu les faits et a été placé en détention provisoire.

Etienne Manteaux, le procureur de Besançon, a expliqué les faits lors d’une conférence de presse ce mercredi.

S’il a évoqué trois balles tirées (dont une dans une vitre de voiture et deux autres qui ont directement touché la victime) il a souligné la détermination de l’auteur des faits qui a patiemment attendu que sa cible sorte de chez elle.

Pour rappel, la victime s’était enfuie en prenant sa voiture et s’était stationné plus loin pour appeler les secours dimanche vers 17h50. Les sapeurs-pompiers, le Samu et la police se sont rendus sur place.

Le motif de cette tentative d’assassinat serait passionnel. "Il n’a pas souhaité s’expliquer sur les circonstances de la détention de l’arme, mais a indiqué que les faits étaient passionnels (…) Il reproche à la victime d’avoir eu une relation adultère avec sa mère", explique le procureur.

Lors de son audition, la victime a reconnu avoir eu une relation avec la mère de l’auteur des tirs.

Une information judiciaire a été ouverte mardi pour tentative d’assassinat. L’homme, âgé de 34 ans, a été placé en détention provisoire.