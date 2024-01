Top 10 des mots les plus recherchés en 2023 sur Le Robert en ligne

Le Dico en ligne Le Robert en ligne a récemment dévoilé son top 10 des mots les plus cherchés en 2023. "Gênance", "Kibboutz", "Abaya" ou encore "wokisme", voici la liste complète des mots ayant connu la plus forte hausse de consultation l’année dernière.

"Certains étaient déjà connus de tous" prévient Le Robert mais d’autres "ont été révélés au plus grand nombre à la suite d’un évènement particulier". Que la recherche permette de répondre à une interrogation du moment ou qu’elle soit le reflet d’un intérêt plus durable, voici la liste des 10 mots les plus consultés.

1. Wokisme

Il est le mot le plus recherché de l’année 2023. Formé à partir de largo africain "woke" (éveillé) et "to wake"(se réveiller), le terme désigne un courant de pensée d’origine américaine "qui dénonce les injustices et les discriminations, le mot wokisme est employé de façon généralement péjorative pour dénoncer des méthodes jugées excessives par les détracteurs du mouvement" précise Le Robert. Il était déjà présent dans le top 5 de l’année 2022.

2. Agnostique

Le Robert précise que malgré sa présence à la deuxième position, le mot agnostique est toutefois "sans lien apparent avec une actualité particulière" à l’exception des autres mots de cette liste. Il fait référence à une personne qui appartient à la doctrine de l’agnosticisme "qui considère que l’absolu est inaccessible à notre connaissance, ou refuse les spéculations métaphysiques, jugées inutiles". Le Robert précise encore que ce mot ne doit pas être confondu avec le mot athée qui désigne cette fois une personne qui ne croit pas en Dieu.

3. Abaya

Le mot était probablement inconnu du grand public jusqu’à ce que Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale ne prononce son interdiction par les élèves dans les établissements scolaires publics. Translittération française du mot arabe signifiant "manteau, cape", l’abaya désigne un long vêtement féminin qui couvre l’ensemble du corps à l’exception du visage et des mains.

4. Factieux

D’abord utilisé par Emmanuel Macron en 2023 durant la mobilisation contre la réforme des retraites où le président avait déclaré "on ne peut accepter ni les factieux, ni les factions", il a ensuite été largement utilisé comme qualificatif de Jean-Luc Mélenchon par ses adversaires politiques. Le Robert indique que ce mot qualifie "une personne qui exerce contre le pouvoir établi une opposition violente tendant à provoquer des troubles".

5. Kibboutz

Les petits villages pris pour cibles par les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 ont engendré une "hausse spectaculaire" de la consultation du mot Kibboutz. Le Robert précise qu’un kibboutz ("collectivité" en hébreu) est "une exploitation agricole de forme coopérative servant de cadre à une organisation communautaire de la vie".

6. Nareux

Entré dans Le Petit Robert en 2020, ce mot suscite depuis beaucoup d’intérêt. Le Robert précise d’ailleurs qu’il est "le seul régionalisme parmi les mille mots les plus recherchés sur Dico en ligne en 2023". Il est apparemment employé dans le nord-est de la France et en Belgique comme nom et adjectif pour désigner une personne "difficile quant à la propreté de la nourriture et des couverts, et qui éprouve facilement du dégoût".

7. Implosion

C’est à la suite de l’implosion du sous-marin Titan en juin 2023, que le mot a connu un pic de recherches, tout comme le verbe imploser dont il est issu. Pour Le Robert, "une implosion désigne l’éclatement brutal d’un corps creux, qui s’effondre sur lui-même sous l’effet d’une pression extérieure supérieure à la sienne".

8. Gênance

Le terme fortement utilisé par les plus jeunes désigne "un sentiment de gêne, de malaise" lors d’une situation embarrassante. Le Robert indique que le mot était tombé en désuétude jusqu’à sa réapparition en 2016 et fait son apparition dans le top des mots les plus consultés en 2023.

9. Promulguer

Une fois de plus dû à l’actualité concernant la réforme des retraites, le verbe promulguer a lui aussi été rechercher de nombreuses fois par les internautes. Il signifie "publier officiellement et rendre exécutoire".

10. Jaculatoire

Le mot a fait beaucoup parlé de lui en mai 2023 à l’occasion d’une publication sur le compte Twitter (X) officiel du pape François où celui-ci appelait les fidèles à "pratiquer les jaculatoires". Un malentendu cocasse qui a permis a beaucoup de découvrir ce mot qui désigne "des prières courtes et ferventes". Le Robert précise encore qu’il s’agit d’un "emprunt religieux au latin chrétien jaculatorius ("jeté rapidement, caractérisé par un jaillissement ardent"), qui était déjà une spécialisation abstraite du sens initial, dérivé de jaculari ("lancer, décocher"), dont proviennent également d’autres mots bien moins spirituels…"