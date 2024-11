Top 50 des pires gags et gaffes de nos ancêtres comtois

Le Projet

Après avoir ouvert plus de 7.000 numéros du journal Le Petit Comtois pour repérer ces 50 gags ou gaffes s’étant réellement déroulées en Franche-Comté entre 1886 et 1942 (deux ans de travail),

Anthony Soares les a classées dans l’ordre de ses préférences. Outre l’aspect divertissant, cette Cette compilation inédite d’anecdotes offre une histoire régionale alternative aux lecteurs. L’occasion de valoriser l’histoire populaire des villes et des villages, en humanisant davantage nos ancêtres. Comme nous, certains, autrefois, en faisaient des belles !

Résumé

Des gaffes, nous en faisons tous ! Mais celles répertoriées dans ce livre sont dignes d'un oscar ! Dole, Rancenay, Offemont, Luxeuil-les-Bains... Toute la région est concernée ! Un moment

d'absence, une maladresse, et voilà que l'on entre dans les annales de l'histoire franc-comtoise. Comme cet homme à Montbenoît (Doubs) entré par mégarde, ivre, dans une gendarmerie en

demandant un verre supplémentaire. Ou ce pêcheur qui trouva une place de choix à Arbois (Jura)... sous l'arrivée des toilettes. Pire encore, cet architecte qui construisit une pièce pour

accueillir des détenus à Besançon (Doubs)... et oublia d'installer des barreaux ! Les Haut-Saônois et Terrifortains ne sont pas épargnés non plus ! Bref, vous l’aurez compris, les gaffes de nos ancêtres sont originales !

À propos de l’auteur

Doctorant à l’Université de Franche-Comté, Anthony Soares publie son premier livre avec les éditions Cêtre, basées à Besançon. Amoureux de sa Franche-Comté natale, ce jeune Franc-Comtois de 26 ans s’attache à en valoriser l’histoire et le patrimoine, aussi par ses activités de guide conférencier et de correspondant pour des journaux locaux.

(Communiqué)