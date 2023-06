Un comité de suivi pour améliorer l’accessibilité à la fibre optique dans le Grand Besançon

La réunion du comité de suivi, présidé par Gabriel Baulieu, 1er vice-président de Grand Besançon Métropole, se déroule ce mardi 6 juin 2023. Un point de situation sera effectué avec Orange concernant le déploiement de la fibre optique dans le Grand Besançon au regard du nombre important de foyers et d’entreprises encore dans l’attente.

Suite à un Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) datant de 2010-2011, l’Etat a confié à Orange la responsabilité du déploiement de la fibre sur Besançon ainsi que sur les 57 autres communes "historiques" de Grand Besançon Métropole (ensemble des communes membres de GBM, en dehors des 15 communes du Val Saint-Vitois et de la Dame Blanche Bussière qui ont intégré Grand Besançon en 2017).

Trop de ménages et d'entreprises " non desservis"

En dépit d’une accélération forte du déploiement sur 2021 et 2022, force est de constater que trop de ménages et d’entreprises "restent encore non desservis par la fibre optique FttH", nous précise-t-on.

Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et maire de la Ville de Besançon déplore ces retards pris dans le déploiement de la fibre. Ces derniers poseraient des retards "importants en termes d’attractivité du territoire" et viendraient "freiner le développement des services numériques nécessaires aux entreprises et particuliers".

Aussi, cette réunion du Comité de suivi est destinée à disposer, de la part d’Orange, les éléments d’information suivants :