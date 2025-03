Un coup de pouce pour faire renaître la Brasserie du Globe à Besançon

La Brasserie du Globe, établissement reconnu au centre-ville de Besançon, pourrait bientôt tourner une page de son histoire grâce à l'initiative de deux restaurateurs passionnés, Yoann et Gérard. Ils ont pour ambition de redonner vie à ce lieu emblématique et lancent un appel à soutien via une campagne de financement participatif, a-t-on appris mercredi 19 mars 2025.

"Ce lieu, chargé d’histoire et de saveurs, mérite de retrouver tout son éclat", expliquent Yoann et Gérard. Le projet est déjà bien avancé, mais pour convaincre les banques et finaliser la reprise de l'établissement, les deux entrepreneurs comptent sur la solidarité de leur entourage et des futurs clients.

Le financement participatif vise à "sécuriser le financement auprès des institutions bancaires" et à "préserver un restaurant emblématique de Besançon". Avec ce soutien, Yoann et Gérard souhaitent rénover et moderniser l'établissement sans en altérer l'authenticité, proposer une cuisine de terroir généreuse et conviviale, ainsi que créer des emplois locaux afin de dynamiser la vie du quartier.

Des contreparties gourmandes pour les contributeurs

Afin de remercier les donateurs, diverses contreparties ont été mises en place comme des réductions sur des repas. En outre, chaque contributeur verra son nom inscrit sur un mur des donateurs au sein de l'établissement. "Chaque contribution compte !", soulignent les restaurateurs, qui espèrent ainsi donner un nouveau souffle à cette institution bisontine.

Avec cette initiative, Yoann et Gérard ne souhaitent pas seulement rouvrir un restaurant, mais "créer un lieu chaleureux et authentique pour tous". Selon eux, la Brasserie du Globe ne doit pas être un simple établissement de restauration, mais un espace de vie où le patrimoine culinaire local sera mis à l'honneur.

L’appel aux dons est d'ores et déjà lancé, et chacun est invité à participer pour contribuer à la renaissance de ce lieu historique. "Avec vous, cette brasserie ne sera pas qu’un simple lieu de restauration, mais une véritable institution revigorée, prête à écrire une nouvelle page de son histoire", concluent les initiateurs du projet.