Un étudiant de Lons-le-Saunier remporte le prix des internautes du concours Mlle Pitch Awards & Co

Ce concours de publicité grandes causes était organisé cette année au profit de l'ONG Aides, qui fête en 2024 ses 40 ans.

À propos de la campagne “Toutes les histoires ont une fin”

"Nous cherchons à tisser une toile entre le passé et le présent, entre les luttes d'hier et celles d'aujourd'hui. Nous nous appuyons sur l'histoire des grandes mobilisations citoyennes, des moments où le peuple s'est dressé pour changer le cours des choses.

Chaque action, chaque mouvement est un maillon dans la chaîne du progrès, sculptant ainsi notre avenir collectif. En associant ces grandes mobilisations à la lutte contre le VIH, nous voulons leur montrer que leur énergie, leur passion et leur détermination peuvent aussi contribuer à mettre fin à cette épidémie."

"Une campagne qui rebondit sur les grandes victoires historiques, de la chute du mur de Berlin à la libération de Nelson Mandela, pour annoncer la victoire proche sur le VIH. Des visuels forts et impactants qui parlent autant aux jeunes qu’à leurs parents." Magali Faget - Fondatrice du concours Mlle Pitch Awards & Co et Directrice de création de l’agence Mlle Pitch

