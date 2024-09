Un foyer de fièvre catarrhale ovine confirmé en Bourgogne

"Cette maladie strictement animale n'affecte pas l'Homme et n'a aucune incidence sur la qualité sanitaire des denrées (viande, lait, etc.)", peut-on lire sur le site du ministère de l'Agriculture.

Un foyer de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 3 (BTV 3) a été confirmé dans un élevage bovin du sud du département de Saône-et-Loire. Il s’agit du premier foyer identifié dans le département, qui touche un bovin né sur l’exploitation (de type allaitant traditionnel) avec des signes cliniques évocateurs.

"Aucun élément ne permet d’identifier avec certitude l'origine de cette contamination", précise la Préfecture de Saône-et-Loire.

La fièvre catarrhale ovine est une maladie virale transmise par l’intermédiaire d’un moucheron piqueur du genre Culicoïdes et qui affecte les ruminants, principalement les ovins et les bovins, mais ne touche pas l’homme et n’a aucun impact sur la qualité des denrées. Les symptômes les plus fréquents pour les animaux qui développent une forme clinique sont : la fièvre, des lésions buccales, l’œdème de la face, des difficultés respiratoires et un amaigrissement.

Face à cette situation sanitaire évolutive depuis le 1er foyer déclaré en France le 5 août 2024, chaque éleveur qui décèle des signes évocateurs de cette maladie sur ses animaux est invité à contacter son vétérinaire sanitaire. L’État prend alors en charge le coût de la visite vétérinaire, les frais de déplacement du praticien, ainsi que les frais de prélèvement des échantillons sanguins et d’analyse.

Mesures mises en place :

Le 2 août 2024, face aux foyers de maladie déclarés en Belgique à proximité de la frontière, une zone réglementée dite "régulée" a été instaurée afin de freiner la propagation de la maladie en France en restreignant les mouvements des animaux. Maintenue depuis cette date, elle couvre un périmètre de 150 km autour des foyers déclarés et est mise à jour chaque fin de semaine en fonction de la progression de l’épizootie. Elle est consultable sur le site internet du ministère de l’Agriculture. Le foyer de Saône-et-Loire a entraîné l'élargissement de la zone régulée.

(Communiqué)