Noisetier et aulne : la pluie fait baisser le risque allergique en Bourgogne Franche-Comté

La pluie et la baisse des températures ont permis aux personnes allergiques de "souffler"ces derniers jours analyse Atmo BFC. Le mélange des pollens d’aulne et de noisetier entraîne toutefois encore un risque d’allergie de niveau moyen. Mais Atmo BFC prévint : "attention à l’arrivée des pollens de bouleau d’ici fin mars !".

Infos +

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur six sites. Le Risque allergique lié à l'exposition aux pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés, combinés aux observations du RNSA. Basé sur une échelle de 0 (nul) à 3 (élevé), cet indice caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet de prendre les dispositions nécessaires.