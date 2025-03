Les pollens de frêne et de peuplier se répandent en Bourgogne-Franche-Comté

"Les pollens de frêne et de peuplier dominent dans le ciel des allergiques, et seront responsables d'un risque d'allergie moyen. Ce risque sera plus faible pour les autres pollens présents, tels les cupressacées, saules, charmes, chênes. Attention aux premiers pollens de bouleau qui arrivent et sont très allergisants", explique ATMO.

Et d'ajouter : "Le risque d'allergie est faible mais il pourra vite grimper au niveau moyen voire élevé dans les semaines à venir, les allergiques doivent s'y préparer".

Remarque : dès le 2 avril, rendez-vous sur le site www.atmo-bfc.org ou sur l’appli Air to Go pour connaître les prévisions polliniques journalières de votre commune. Le bulletin pollens reviendra prochainement dans une nouvelle formule.

Carte du 28 mars 2025