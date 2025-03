Il a neigé sur plusieurs secteurs du Haut-Doubs et du Haut-Jura dans la nuit de mercredi 12 à jeudi 13 mars 2025. Les routes se sont toutefois assez vite dégagées avec des averses. On fait un tour du côté des webcams en montagne.

"Des giboulées sont attendues pour le reste de la journée sur le Nord-ouest et les averses concernent les régions allant du nord de l'Aquitaine aux Alpes dans l'après-midi, où un coup de tonnerre peut se faire entendre. Le reste du pays n'est pas non plus épargné par ces ondées", explique Météo France.

Davantage de neige est attendue ce week-end en montagne.

Webcam de l'espace nordique jurassien

Métabief sommet du Monrond

Bellefontaine

Les Rousses La Serra

Les Fourgs à 9h13

Superlongevilles Métabief à 9h07

Métabief / Station de ski