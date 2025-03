Pollens : maintien de l’alerte jaune en Bourgogne-Franche-ComtÃ©

En ce deuxième jour de printemps, les pollens sont bel et bien présents sur l'ensemble de la région. Atmo BFC indique un risque d'allergie de niveau moyen dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. L'air analysé ce 21 mars se compose d'un mélange de pollens d’aulne, de cupressacées, de saule, de noisetier, de frêne et de peuplier.

Atmo BFC indique que les "pollens de pinacées commencent tout juste à apparaître. Ils peuvent jaunir les surfaces extérieures mais ne sont pas allergisants."

Notez également que "les allergiques doivent se préparer à l’arrivée des pollens de bouleau, dont la floraison débutera entre fin mars et début avril."

Infos +

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur six sites. Le Risque allergique lié à l'exposition aux pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés, combinés aux observations du RNSA. Basé sur une échelle de 0 (nul) à 3 (élevé), cet indice caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet de prendre les dispositions nécessaires.