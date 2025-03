Météo : un week-end humide et gris en Franche-Comté

L’hiver se poursuit en Franche-Comté avec un ciel gris voire pluvieux et des températures basses pour ce week-end des 15 et 16 mars 2025. Le soleil quant à lui devrait être porté disparu durant tout le week-end selon les prévisions de Météo France.

Samedi, les pluies éparses seront présentes sur l’ensemble de la région dans la matinée. Elles ne se dissiperont qu’à certains endroits dans l’après-midi comme Dole et Besançon où elles laisseront la place à un ciel très nuageux.

Du côté des températures, le matin, Météo France prévoit à 2°C à Pontarlier, 3°C à Morez, 4°C à Besançon et 5°C à Belfort, Vesoul, Dole et Lons-le-Saunier.

Dans l’après-midi, elles évolueront peu avec 4°C à Morez, 5°C à Pontarlier, 6°C à Belfort, 7°C à Besnaçon, Lons, Dole et 8°C à Vesoul.

Dimanche, c’est le retour des pluies éparses dans la matinée sur la majorité du territoire excepté Pontarlier et Morez qui devraient bénéficier de quelques flocons en raison des températures négatives. Le temps restera le même tout au long de la journée.

Dans la matinée, Météo France prévoit -1°C à Pontarlier et Morez, 2°C à Besançon, 3°C à Belfort, Dole et Lons et 4°C à Vesoul.

Dans l’après-midi, le mercure grimpera un tout petit peu avec 1°C à Morez, 3°C à Pontarlier, 5°C à Belfort, 6°C à Besançon et Lons et 7°C à Vesoul et Dole.

Bon week-end !