Un nouveau chef pompier pour la caserne de Valdahon

Le capitaine Gilliot succèdera au capitaine Georges Boiteux en tant que chef de centre de la caserne de Valdahon. La cérémonie officielle de passation de commandement du centre d’incendie et de secours renforcé de Valdahon aura lieu le 15 octobre 2024.

Après 12 années passées en tant que chef de centre de la caserne de Valdahon, le capitaine Georges Boiteux laissera cette fois sa place à son successeur le capitaine Guillaume Gilliot. Également chef de la 9ème compagnie de sapeurs-pompiers du Doubs, le capitaine Gilliot sera épaulé par deux adjoints : le lieutenant Sylvain Guy (sapeur-pompier professionnel) et le capitaine Georges Boiteux, désormais sapeur-pompier volontaire, qui ainsi ne quitte pas complètement le centre.

Une nouvelle échelle de 32 mètres

À l’occasion de la cérémonie officielle de passation, le centre de secours de Valdahon se verra remettre officiellement sa nouvelle échelle dont la hauteur maximale déployée atteint jusqu’à 32 mètres. "Elle permettra aux sapeurs-pompiers de Valdahon d’intervenir plus efficacement sur des feux et le sauvetage de victimes à grande hauteur" précise le service département d’incendie et de secours du Doubs.

Le centre de secours renforcé de Valdahon rassemble 47 sapeurs-pompiers volontaires et est équipé de neuf engins.

Au cours de l’année 2023, les sapeurs-pompiers du centre de secours et d’incendie de Valdahon ont réalisé 876 interventions dont :

703 de secours à personnes

91 d’accidents sur la voie publique

56 d’incendies

9 de risques technologiques et naturels

17 d’opérations diverses

Leur secteur de première intervention s’étend sur quatre communes : Chevigney-lès-Vercel, Épenoy, Étray, Valdahon.