Un nouvel EP live pour le groupe Dead Chic

Composé d’Andy Balcon, Damien Félix, Rémi Ferbus et Mathis Akengin la musique de Dead Chic est "brute et classiques, sexy et racée". Après un premier EP studio sorti en mars 2023, c’est donc comme une suite logique que Dead Chic sort la version live de leur EP "The Venus Ballroom", augmenté de l'inédit "Pain Love Joy" et d'une version radio edit de leur Morriconien "Ballad of Another Man".

Une sortie qui arrive à l'aube de leurs prochaines dates en France comme au Royaume-Uni (en première partie de Nouvelle Vague) et tout en peaufinant les titres de leur premier album studio à venir.