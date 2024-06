Une 10e édition des 24h du temps à l’accent suisse

Pour cette 10e édition, les 24h du temps reviennent à l’heure franco-suisse avec cette année pour invité d’honneur la ville de Neuchâtel. Pour célébrer cette décennie d’existence, l’édition 2024 sera placée sous le thème du "temps de l’innovation" tout au long du week-end des 22 et 23 juin 2024.

Durant tout un weekend, le coeur de Besançon endosse pleinement son rôle de "capitale du temps" et se met au rythme des 24h du temps. Organisée par Grand Besançon Métropole en partenariat avec la Société française des microtechniques et de chronométrie, France Bleu Besançon et les partenaires, les 24h du temps prendront une nouvelle fois place dans l’écrin du palais Granvelle. Ils mettront une nouvelle fois à l’honneur une filière horlogère, "étendard de notre région" selon Anne Vignot, lors de cette 10e édition placée sous le thème de l’innovation.

Un thème choisi par Grand Besançon Métropole, en collaboration avec ses partenaires, comme l’a rappelé Catherine Barthelet, la déléguée aux coopérations de GBM, qui a mis en avant le travail d’équipe réalisé pour l’organisation de cette nouvelle édition. L’innovation, afin de mettre en avant que "ces savoir-faire horlogers, ce ne sont pas des savoir-faire du passé mais qu’ils s’inscrivent continuellement dans le temps".

Une tradition horlogère des deux côtés de la frontière

Avec Neuchâtel comme invité d’honneur de cette édition, les 24h du temps valorisent un savoir-faire transfrontalier. Ces savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art de l’Arc jurassien Franco-Suisse ont d’ailleurs été inscrits par l’UNESCO en décembre 2020 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Pour l’occasion, le président de Neuchâtel, Mauro Moruzzi, a d’ailleurs fait le déplacement ce mercredi 12 juin 2024 à l’occasion de la conférence de presse et a rappelé que les 24h du temps sont également l’occasion de "nourrir ces liens et de les renforcer".

Jumelée avec la ville de Besançon depuis près de 50 ans, la ville suisse donnera à voir quelques-uns de ses fleurons d’industrie et de recherche en mécanique horlogère notamment à travers la présence du Musée d’art et d’histoire comme nous l’explique son président, Mauro Moruzzi, dans notre vidéo.

Les nouveautés du village

Parmi les nouveautés de 2024, le village de l’innovation permettra de se mesurer à une horloge atomique grâce à Atomic Fighters, de découvrir la plus petite maison du monde invisible à l’oeil nu ou encore de visionner le film qui présente le plus petit personnage animé en volume avec Stardust Odyssey.

Cette année une cinquantaine de créateurs et de marques de renom s'exposeront également dans la cour du palais Granvelle et dans les espaces Utinam. Parmi celles-ci : Bauhaus Walter Gropius, Bodet, Elka, Humbert-Droz, L'écrin du temps, LIP, Muse, des manufactures et beaucoup d'autres.

Le programme complet des 24h du temps est à retrouver directement en ligne sur le site des 24h du temps .

Parmi les temps forts du festival..

Vote pour l’oeuvre murale sur les savoir-faire horlogers

En décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pour mettre en lumière ces savoir-faire et la position de Besançon comme porte d'entrée vers la Suisse, le grand public est convié à choisir l'œuvre murale qui habillera la façade du 18 avenue Edouard Droz, donnant sur la gare de la Mouillère, point de départ de la Ligne des Horlogers.

Pendant les 24h du Temps, des artistes de renommée internationale dévoileront chacun une esquisse reflétant leur interprétation unique de cet héritage multiséculaire. Visiteurs et professionnel voteront ensuite les 22 et 23 juin et contribueront ainsi à embellir le paysage urbain pour les années à venir.

Le vintage à l’honneur de la bourse horlogère

Organisée par l'Association française des amateurs d’horlogerie ancienne (AFAH), la bourse horlogère permettra à 30 exposants de présenter de multiples et divers objets d'horlogerie ancienne : pendules, montres et documentation. Elle aura lieu le samedi 22 juin, de 10h à 19h au Grand Kursaal.

En amont de cette bourse, un dépôt-vente est prévu sur place le vendredi 21 juin de 14h à 18h pour le public qui voudrait se dessaisir d'objets horlogers.

En préambule à cette bourse, une vente aux enchères d'horlogerie est organisée le vendredi 21 juin à l'hôtel des ventes par l'étude de Maître Renoud-Grappin.

Des conférences gratuites de chercheurs suisses

Le samedi 22 juin, tois conférences se tiendront dans la cour du palais Granvelle. Tout d'abord Hubert Schneegans, doctorant à l'EPFL, s'efforcera de faire comprendre toutes les subtilités de l'oscillateur isospring équilibré. Après lui, c'est Julien Gressot, doctorant du projet FNS (Fonds National Suisse) qui reviendra sur "Un siècle de mesure du temps astronomique à l'Observatoire de Neuchâtel". La dernière conférence de la journée, celle du professeur Gaetano Mileti, directeur du laboratoire Temps-Fréquence de l'Université de Neuchâtel, sera consacrée à la mesure du temps par les horloges atomiques.