Une centaine d’entreprises internationales découvrent le terroir régional au musée des beaux-arts de Besançon

Une centaine d’entreprises nationales et internationales, ont visité le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon ce jeudi 29 septembre après une journée de rendez-vous en B to B au salon Micronora.

Organisée par Anne-Marie Vieux, responsable du service Enterprise European Network de la CCI Bourgogne Franche-Comté (en partenariat avec Grand Besançon Métropole et la Région Bourgogne Franche-Comté), cette soirée a pour objectif de "permettre à des participants au Micro Nano Event au salon Micronora qui s'est déroulé ce jeudi, de découvrir notre environnement, de leur faire découvrir à la fois notre région Bourgogne Franche-Comté, en étant dans un lieu culturel", nous explique l'organisatrice.

De plus, cette soirée est placée sous le signe de l'hybridation "puisque notre évènement était hybride : nos rendez-vous B to B se sont déroulés de façon physique aujourd'hui et demain, ce sera hybride le matin et virtuel l'après-midi, ça nous permet d'une part d'avoir des personnes présentes et d'autre part des personnes qui n'ont pas pu se déplacer pour prendre rendez-vous avec les participants", explique Anne-Marie Vieux. Ces rendez-vous en B to B amènent des entreprises et des laboratoires de recherche à échanger sur les technologies, à mieux se connaître et pourquoi pas créer des partenariats.

Spécialités du terroir au rendez-vous

Au musée des Beaux-Arts, des représentants d'entreprises de France, de Suède, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Sicile ou encore d'Italie étaient au rendez-vous. Après une visite d'environ 1 heure du musée, les participants ont pu déguster plusieurs spécialités régionales comme le Mont d'Or, le Comté de la crèmerie bisontine La Rigotte, un atelier vin de Franche-Comté et de Bourgogne, ainsi que du pâté en croûte signé Hugo Mathieu, chef du restaurant le Sauvage à Besançon ainsi qu'une pièce montée et des mignardises du pâtissier Xavier Brignon.