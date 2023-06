Une page dédiée aux étudiants en recherche de logement  

La période actuelle est pour beaucoup de jeunes et de familles un moment de recherche de logement pour l’année universitaire à venir. Pour près de deux étudiants sur trois qui résident en dehors du domicile familial, ce départ est perçu comme une étape compliquée lorsque l’on débute ses études.

Dans le cadre du Comité Interministériel à la Transformation Publique, présidé le 7 mai dernier par la Première ministre, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau et le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, se sont engagés à faciliter les démarches initiées lorsque l’on devient étudiant, notamment grâce à l’approche "moment de vie" centrée sur l’usager, avec une attention particulière pour les étudiants en situation de handicap.

Cette approche consiste à améliorer les démarches administratives en partant de l’expérience quotidienne des étudiants, et en considérant l’ensemble de leur parcours en s’affranchissant des silos administratifs.

La page sera enrichie

Les ministres ont ainsi annoncé la mise en ligne d’une nouvelle page centralisant les informations utiles à la recherche d’un logement étudiant sur le site étudiant.gouv.fr, qui réunit les informations à connaître pour :

Trouver un logement en résidence universitaire ;

Trouver un logement en résidence privée (sur quelles plateformes rechercher, comment constituer un dossier de location, etc.) ;

Connaître ses droits en colocation ;

Connaître les différentes aides au logement, à la caution locative, et à la mobilité ;

Trouver un hébergement temporaire dans le cadre d’un stage ou d’un concours par exemple ;

Identifier les démarches (internet, électricité, assurances…) à effectuer après un déménagement.

Autant de réflexes qui peuvent être complexes en particulier lorsque l’on quitte le domicile de ses parents pour la première fois.

Les travaux interministériels seront poursuivis dans les prochains mois pour enrichir cette page, consolider l’information aux futurs étudiants, notamment sur l’offre de logements à loyer modéré, la transmettre de façon précoce et renforcer l’appui aux démarches administratives d’accès au logement.

Info +