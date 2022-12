Une plongée au coeur des préparatifs de Noël chez Marotte & Charlie

Dans leur salon de thé de la rue Victor Hugo, Charlotte et Marie Lebaupin ont déjà enclenché le "mode Noël" depuis mi-novembre. Décorations, musique de Noël et bien sûr des fourneaux qui tournent à plein régime.

En cette fin d’année, la petite, mais néanmoins chaleureuse, boutique de Marotte & Charlie ne chôme pas. Les fêtes de Noël sont responsables d'une activité très intense dans cette pâtisserie qui propose plusieurs produits spécifiques pour l'occasion.

300 biscuits préparés et décorés à la main

Ici, comme le montre notre vidéo, quelques 300 biscuits sont produits et décorés à la main par Marie durant ce moment de l’année. Charlotte les emballe sous plastique ou dans des boîtes à l’effigie de la boutique avant des les proposer à la vente.

Pour se démarquer, la boutique propose également des "Christmas cake", des gâteaux semblables aux "wedding cake" (gâteau de mariage américain) sauf que la pâte à sucre est cette fois décorée aux couleurs de Noël. Des gâteaux, qui sont peut-être encore loin de détrôner la buche au dessert de Noël, "on en vend environ une quinzaine" mais qui, après 2h30 de préparation, sont visuellement très sympas.

Enfin, pour ne pas déroger à la tradition, Marotte & Charlie produit également une centaine de bûches et environ 200 autres au format mini ainsi que des plateaux apéritifs pour la version salée.

Une grosse activité concentrée dans une période très restreinte puisqu’au laboratoire, il faut faire face à "beaucoup de commandes sur une même journée" nous explique Marie. Malgré cela les deux soeurs apprécient particulièrement cette saison : "on adore ça, moi c’est mon moment préférée de l’année et en même temps c’est le plus intense" nous confie Charlotte. Une période dense mais heureusement lucrative puisqu’en moyenne Noël représente 30% du chiffre d’affaires des pâtisseries.

