Vacances de la Toussaint : quel programme à la Citadelle de Besançon ?

"Cette programmation riche et variée est organisée pour garantir à petits et grands une expérience unique", relate la Citadelle de Besançon.

Autour de la table : histoires en partage

À l’occasion de sa réouverture, le musée de la Résistance et de la Déportation a choisi de mettre à

l’honneur son lien particulier avec ses donateurs. Depuis sa fondation à la fin des années 1960, il a bâti sa collection à partir d’objets et d’archives privés donnés par d’anciens résistants et déportés, puis leurs familles.

Du 8 septembre 2023 à l'été 2024

Musée de la Résistance et de la Déportation

Durée : Environ 1h

Public concerné : à partir de 10 ans - adulte

Tarif : Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle

Exposition "LENSE, Vesontio révélée (I)"

Du réel au numérique, découvrons le patrimoine autrement. Réalité augmentée, vidéo immersive et présentation du savoir-faire de la numérisation 3D : cette exposition offre un voyage numérique au cœur de la Citadelle, monument inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, emblématique de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Du 21 octobre au 26 novembre pendant les horaires d’ouverture de la Citadelle de Besançon.

Rencontres avec « Rocket », le chien robot les 25, 26 et 31 octobre de 13h à 18h.

Salle d’exposition temporaire

Public concerné : tout public

Tarif : gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Festival POTE

Dans le cadre du Festival POTE, la Citadelle accueille le concert du Lugano Percussion Ensemble Horizon : entre air et eau, une performance musicale et théâtrale ludique sur le thème des éléments de l’eau et de l’air.

Samedi 21 octobre à 20h

Chapelle de la Citadelle

Public concerné : tout public

Tarif : gratuit

La voix des masques

Du 25 octobre au 4 novembre les mercredis, vendredis et samedis à 14h30, le musée comtois propose une visite à la lanterne. Plongé dans la pénombre, le parcours dévoile la collection bisontine de masques ivoiriens. Un dialogue étonnant entre les croyances, les pratiques et les créations de ces deux territoires.

À la suite de la visite, le public pourra créer un masque zoomorphe en lui intégrant une part animale pour affronter l’arrivée de l’hiver, effrayer les mauvais esprits d’halloween, danser avec les morts et faire

renaître le printemps.

Musée comtois

Durée : environ 1h30

Public concerné : à partir de 7 ans

Tarif : gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Sur la route de l’or blanc

Accompagné d’une médiatrice, découvrez ce que le sel avait de précieux avant de devenir abondant. Aujourd’hui produit banalisé et innocemment rangé dans nos placards, cet "or blanc" a traversé les siècles, les frontières et façonné les paysages de la Franche-Comté. Au travers d’objets et d’histoires insolites, le Musée comtois vous propose de retracer son épopée.

Dimanche 22, mardi 24 et 31 octobre à 11h et 14h

Front royal

Durée : environ 1h30

Public concerné : adulte

Tarif : gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle.

Le nouveau Musée de la Résistance et de la Déportation : l’aventure d’un projet

Le public pourra découvrir le nouveau projet du Musée de la Résistance et de la Déportation, de sa genèse à son aboutissement.

Tous les jours (sauf lundi) du 21 octobre au 5 novembre à 10h30

Musée de la Résistance et de la Déportation

Durée : environ 1h30

Public concerné : à partir de 10 ans - adulte

Tarifs : 2.10€ 10-17 ans, en complément du droit d'entrée | 3.20€ adulte, en complément du droit d'entrée.

Le fonds d’art en déportation : trésor du Musée de la Résistance et de la Déportation

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon possède l’un des plus importants fonds d’Art en déportation d’Europe, composés de 600 dessins, statuettes et peintures réalisés par les déportés dans les camps et prisons du Reich. Le public pourra approcher ces œuvres qui témoignent de l’implacable machine de répression nazie, mais aussi des liens de solidarité et d’humanité qui, malgré cet enfer, se tissèrent entre les déportés.

Tous les jours (sauf lundi) du 21 octobre au 5 novembre

Musée de la Résistance et de la Déportation

Durée : environ 1h

Public concerné : à partir de 10 ans - adulte

Tarifs : 2.10€ 10-17 ans, en complément du droit d'entrée | 3.20€ adulte, en complément du droit d'entrée.

