Mardi 20 Janvier 2026
Alerte Témoin
DOUBS (25)
Politique Transports

Vers le rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne ?

Publié le 20/01/2026 - 09:16
Mis à jour le 20/01/2026 - 09:16

Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, et Éric Liegeon, député LR du Doubs, annoncent, dans un communiqué du 19 janvier 2026, travailler conjointement au rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne. 

© SNCF
© SNCF

Selon les deux élus, cette liaison ferroviaire revêt une importance particulière pour le territoire du Doubs. ”En effet, ce trajet est essentiel pour l'équilibre de la desserte de notre territoire afin de soutenir la vitalité économique du Département du Doubs”. Ils estiment que l’offre actuelle ne permet pas de répondre pleinement aux besoins de mobilité et de développement économique.

Afin de faire avancer le dossier, les élus ont saisi le gouvernement. ”Nous avons interpellé le ministre des transports qui a saisi l'importance de cette démarche”, assurent-ils.

Dans ce cadre, une rencontre officielle a été organisée. ”Grace à son intervention, un rendez-vous nous a été fixé le 3 février 2026 avec Éric Dehlinger, directeur général de Lyria ainsi que Romain Desaix, directeur adjoint de cabinet du Président-Directeur général de la SNCF, pour échanger sur ce sujet”. Cette réunion doit permettre d’aborder concrètement les perspectives de rétablissement de la liaison.

Une mobilisation suivie dans la durée

Jacques Grosperrin et Éric Liegeon affirment leur volonté de suivre attentivement l’évolution du projet : ”ensemble, nous restons attentifs et vigilants à chaque étape de ce projet, qui est une nécessité pour le Doubs et ses habitants”. Ils soulignent l’importance de cette desserte pour l’attractivité et la cohésion du territoire.

Publié le 20 janvier à 09h16 par Alexane
Politique

Besançon
Politique

Municipales 2026 : la liste “Faire mieux pour Besançon” présente ses candidat(e)s sur les réseaux sociaux

La liste “Faire mieux pour Besançon”, soutenue par La France insoumise et menée par Séverine Véziès, candidate à l’élection municipale de Besançon, a diffusé le 19 janvier 2026 un communiqué annonçant le lancement d’une série de publications en ligne. Cette initiative s’inscrit dans la campagne des élections municipales prévues les 15 et 22 mars prochains.

Publié le 20 janvier à 09h52 par Alexane
Franche-Comté
Politique Société

Comprendre et suivre l’extrême droite en Franche-Comté : lancement de l’Obex FC à Besançon

L’Observatoire de l’extrême droite en Franche-Comté (Obex FC) a été présenté officiellement vendredi 16 janvier 2026 à la presse, puis au public lors d’une conférence organisée le soir même salle David à Besançon. Cette plateforme régionale se donne pour objectif de documenter, analyser et rendre accessibles les phénomènes liés à l’extrême droite en Franche-Comté. L’Obex FC est porté par trois fondateurs, membres de l’association Comité pour Clément : "Toufik de Planoise", journaliste, "Walden", militant anti-extrême droite, et "Yoann Muson", universitaire.

Publié le 19 janvier à 12h00 par Alexane
France
Nature Politique

Loup : la hausse des tirs autorisés relance la controverse entre État et scientifiques

Plusieurs organisations de protection de la nature réunies au sein du Groupe national Loup ont publié un communiqué mardi 13 janvier 2026 critiquant l’annonce du gouvernement visant à relever le plafond annuel de destruction des loups. Cette prise de position intervient alors que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a évoqué, parmi d’autres mesures, une hausse du taux maximal de tirs autorisés contre l’espèce.

Publié le 14 janvier à 09h35 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : quand Séverine Véziès parodie Ludovic Fagaut sur les réseaux sociaux…

Depuis le lancement de sa campagne municipale, Ludovic Fagaut, candidat Les Républicains à la mairie de Besançon, publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. On l’y voit parcourir différents quartiers de la ville, exposer sa vision et critiquer la situation actuelle. Ce format très reconnaissable a récemment été repris et détourné par Séverine Véziès, candidate de La France insoumise, dans une vidéo lundi 12 janvier 2026 consacrée à la neige, à un tire-fesses jusqu'à la gare et des pingouins à la Citadelle...

Publié le 13 janvier à 08h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Sondage – Comptez-vous aller voter aux élections municipales 2026 ?

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Les alliances se sont resserrées et la campagne commence bel et bien à l’approche du premier tour… Reste encore à avoir les programmes complets des candidats.. Et vous ? Comptez-vous aller voter aux prochaines élections municipales ? C’est notre sondage de la semaine.

Publié le 17 janvier à 10h16 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique

Élections municipales 2026 : dépôt des listes en préfecture au plus tard le 26 février

Dans le cadre des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026, la préfecture du Doubs rappelle que la date limite de dépôt des listes de candidats pour le premier tour est fixée au jeudi 26 février 2026. Dans le Doubs, cette échéance est définie par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2025, qui précise les dates et modalités des déclarations de candidatures dans le département.

Publié le 11 janvier à 17h55 par Alexane

