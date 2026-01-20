Vers le rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne ?

Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, et Éric Liegeon, député LR du Doubs, annoncent, dans un communiqué du 19 janvier 2026, travailler conjointement au rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne.

Selon les deux élus, cette liaison ferroviaire revêt une importance particulière pour le territoire du Doubs. ”En effet, ce trajet est essentiel pour l'équilibre de la desserte de notre territoire afin de soutenir la vitalité économique du Département du Doubs”. Ils estiment que l’offre actuelle ne permet pas de répondre pleinement aux besoins de mobilité et de développement économique.

Afin de faire avancer le dossier, les élus ont saisi le gouvernement. ”Nous avons interpellé le ministre des transports qui a saisi l'importance de cette démarche”, assurent-ils.

Dans ce cadre, une rencontre officielle a été organisée. ”Grace à son intervention, un rendez-vous nous a été fixé le 3 février 2026 avec Éric Dehlinger, directeur général de Lyria ainsi que Romain Desaix, directeur adjoint de cabinet du Président-Directeur général de la SNCF, pour échanger sur ce sujet”. Cette réunion doit permettre d’aborder concrètement les perspectives de rétablissement de la liaison.

Une mobilisation suivie dans la durée

Jacques Grosperrin et Éric Liegeon affirment leur volonté de suivre attentivement l’évolution du projet : ”ensemble, nous restons attentifs et vigilants à chaque étape de ce projet, qui est une nécessité pour le Doubs et ses habitants”. Ils soulignent l’importance de cette desserte pour l’attractivité et la cohésion du territoire.