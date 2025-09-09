Vote de confiance : comment ont voté les député(e) de Franche-Comté ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

François Bayrou a perdu le vote de confiance à l’Assemblée nationale ce lundi 8 septembre 2025. Les député(e)s du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ont voté, mais pour ou contre la confiance ? Réponses.

Emmanuel Macron se retrouve mardi en première ligne pour tenter de résoudre, "dans les tout prochains jours", le casse-tête qu’il est incapable de dénouer depuis plus d’un an : trouver un Premier ministre susceptible de survivre dans un paysage parlementaire sans majorité.

Au lendemain de sa chute, François Bayrou, qui a massivement perdu lundi son pari d’obtenir la confiance de l’Assemblée nationale, doit remettre sa démission ce mardi matin au président de la République, qui en a déjà "pris acte".

Comment ont voté les député(e)s en Franche-Comté ?

Nombre de votants : 573 | Suffrages exprimés : 558 | Pour l'approbation : 194 | Contre l'approbation : 364

Doubs

Laurent Croizier (Modem - 1ère circonscription) : Pour

Dominique Voynet (Nupes - 2e circonscription) : Contre

Matthieu Bloch (UDR Les Républicains - 3e circonscription) : Contre

Géraldine Grangier (Rassemblement nationale - 4e circonscription) : Contre

Éric Liégeon (Les Républicains - 5e circonscription) : Pour

Jura

Danielle Brulebois (Renaissance - 1ère circonscription) : Pour

Marie-Christine Dalloz (Les Républicains - 2e circonscription) : Pour

Justine Gruet (Les Républicains - 3e circonscription) : Pour

Haute-Saône

Antoine Villedieu (Rassemblement nationale - 1ère circonscription) : Contre

Emeric Salmon (Rassemblement nationale - 2e circonscription) : Contre

Territoire de Belfort

Ian Boucard (Les Républicains - 1ère circonscription) : Contre

Guillaume Bigot (Rassemblement national - 2e circonscription) : Contre

(maCommune.info avec AFP)