Vote de confiance : comment ont voté les député(e) de Franche-Comté ?

Emmanuel Macron se retrouve mardi en première ligne pour tenter de résoudre, "dans les tout prochains jours", le casse-tête qu’il est incapable de dénouer depuis plus d’un an : trouver un Premier ministre susceptible de survivre dans un paysage parlementaire sans majorité.
Au lendemain de sa chute, François Bayrou, qui a massivement perdu lundi son pari d’obtenir la confiance de l’Assemblée nationale, doit remettre sa démission ce mardi matin au président de la République, qui en a déjà "pris acte".
Comment ont voté les député(e)s en Franche-Comté ?
- Nombre de votants : 573 | Suffrages exprimés : 558 | Pour l'approbation : 194 | Contre l'approbation : 364
Doubs
- Laurent Croizier (Modem - 1ère circonscription) : Pour
- Dominique Voynet (Nupes - 2e circonscription) : Contre
- Matthieu Bloch (UDR Les Républicains - 3e circonscription) : Contre
- Géraldine Grangier (Rassemblement nationale - 4e circonscription) : Contre
- Éric Liégeon (Les Républicains - 5e circonscription) : Pour
Jura
- Danielle Brulebois (Renaissance - 1ère circonscription) : Pour
- Marie-Christine Dalloz (Les Républicains - 2e circonscription) : Pour
- Justine Gruet (Les Républicains - 3e circonscription) : Pour
Haute-Saône
- Antoine Villedieu (Rassemblement nationale - 1ère circonscription) : Contre
- Emeric Salmon (Rassemblement nationale - 2e circonscription) : Contre
Territoire de Belfort
- Ian Boucard (Les Républicains - 1ère circonscription) : Contre
- Guillaume Bigot (Rassemblement national - 2e circonscription) : Contre
(maCommune.info avec AFP)