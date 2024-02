Wellness devient Iksir sport club à École-Valentin

Kelly Clamaron, la gérante de l’établissement a été depuis sa plus tendre enfance dans l’univers des salles de sport. En effet, son père a été en charge de la gestion de clubs pendant de nombreuses années. D’abord à la tête d’un cabinet de stratégies et finances où elle accompagnait les entreprises (dont le groupe de son père), Kelly explique avoir eu l’envie de lancer son propre fonds de commerce.

Une salle avec du matériel neuf et cinq cours collectifs thématiques

L’univers de la salle de sport, anciennement Wellness, a été entièrement repensé : "Nous avons voulu rendre accessible le club, de l’étudiant à la femme au foyer en passant par le retraité", précise Kelly.

Du côté de l’équipement, on retrouver des machines de marque européenne pour le cardio et de marque américaine pour la musculation.

Enfin, les espaces ont été réagencés : "les espaces de travail sont plus fonctionnels. Les clients ne retrouveront pas avec des machines alignées, mais avec plus d’interaction. Nous avons également créé cinq salles de cours collectifs avec un univers spécifique à chacune d’entre elles", nous précise la gérante. On retrouvera une salle dédiée au yoga et à la dance, une au "cycling", une à la boxe athlétique, une au "rolling" (consiste à permuter toutes les dix minutes entre haltère et tapis de course) et enfin une salle aquatique.

