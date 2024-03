Xavier Lagrange ouvre son propre salon de coiffure à Besançon

Après 23 années passées à exercer en équipe dans "l’un des plus grands salon de coiffure de Besançon" et quatre ans dans une grande franchise, Xavier Lagrange a eu envie de changement. Depuis janvier 2024, le coiffeur accueille désormais ses clients dans son propre salon mixte baptisé XL-C et situé au 9 rue de la Mouillère à Besançon.

Xavier Lagrange a repris un ancien salon de coiffure pour lui donner une nouvelle touche élégante, raffinée et épurée. La disposition des lieux a été mise en valeur afin d’accueillir au mieux les clients. Sous ses aires de petit coin détente, la salle d’attente est disposée au fond du salon tandis que les zones techniques et de coiffage sont situées au centre et proche de la vitrine qui permet une lumière naturelle.

La décoration a elle, été choisie afin de "minimiser l’impact d’un effet de salon de coiffure". Ici, pas de photos de modèles de coiffures donc même si on y trouve parfois quelques références comme avec ce tableau de Wonderwoman qui porte des bigoudis. Avec du blanc, de l’anthracite et du vert, l’artisan a choisi des couleurs permettant une certaine mixité, "je veux que les femmes y trouvent un sens esthétique et que les hommes ne se sentent pas dans un salon de femme".

La couleur vert flashy à l’entrée "interpelle dès la rue et sort du commun des salons de coiffure" tandis que les touches d’humour dans la décoration ont été pensées à destination de ses clients. La Joconde en version pop art est une "référence à mes clientes que je trouve toutes belles et intemporelles". Cette autre bombe de peinture avec une étiquette d’un grand champagne permet d’indiquer subtilement et avec humour que le coiffeur "utilise des produits colorants de luxe pour mes clientes de luxe".

C’est parce qu’il éprouvait le besoin de se "recentrer sur ma clientèle et de revivre des moments d’intimité et de partage simple avec elle", que Xavier Lagrange a choisi d’ouvrir son propre salon après plus de vingt années à travailler en équipe. Cette "complicité et cette intimité avec les clientes", dont il s’occupe désormais du début à la fin, lui ont permis de "redécouvrir et de réapprécier le métier dans son essence même".

Un travail commun avec sa clientèle

Dans son salon mixte accueillant hommes, femmes et enfants, il propose des "prestations actuelles" et cherche à faciliter l’entretien capillaire de ses clients. Selon l’artisan, "le coiffeur est là pour simplifier le quotidien des gens" en faisant en sorte que son "travail perdure même entre deux visites". C’est pourquoi, il estime qu’il est important de "bien comprendre la demande du client" et surtout de "ne pas les tromper ou de leur imposer un choix".

Si en général, les gens "savent ce qu’ils veulent, et surtout ce qu’ils ne veulent pas. Ça ne veut pas dire que l’on est juste des applicateurs" rappelle Xavier Lagrange. Il s’agit avant tout d’une "affaire d’équipe avec la cliente qui nous dit ce qu’elle veut, on lui dit ce qu’on en pense, on travaille ensemble". Grâce à ce "travail commun", le coiffeur "met en application ce consensus" et rappelle qu’il est avant tout là "pour faire ressortir la beauté naturelle".

XL-C (Xavier Lagrange Coiffure)