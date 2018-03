45es Olympiades des Métiers : les sélections en images au CFAI d'Hilaire Chardonnet

Pendant trois jours, le CFAI d'Hilaire Chardonnet a fait découvrir en direct les sélections régionales de 45e Olympiades des métiers. Elle a accueilli les catégories suivantes : prothèse dentaire, mécanique véhicule industriel, technologie automobile, tôlerie – carrosserie, peinture Automobile.

Les Olympiades des Métiers : pour qui ? Pour quoi ?

Cette compétition, exceptionnelle à plus d’un titre, permet à des jeunes issus de tous horizons (apprentis, lycéens professionnels, étudiants, salariés…) de se mesurer autour de leur savoir-faire, et cela, dans une cinquantaine de catégories. Chaque candidat doit réaliser, en un temps limité et en public, une série d’épreuves techniques liées à son métier.

Les jeunes qui participent aux Olympiades doivent avoir moins de 23 ans l’année du concours international (voire 25 ans pour certains métiers). Le candidat doit habiter et/ou être formé et/ou être salarié dans la région où il s’inscrit.



Info +